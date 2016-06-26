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تقنية من جوجل تحذرك إذا كانت نتائج بحثك "غير موثوق بها"

استخدمت خوارزميات جديدة يمكنها التعامل مع الأخبار العاجلة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" سيعتمد تقنية جديدة تحذّر مستخدميها إذا كانت نتائج البحث الخاصة بهم أتت على "مصادر غير موثوق بها".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تلك التقنية الجديدة من "جوجل" من شأنها أن تساعدها في التحقق من صحة نتائج البحث الخاصة بهم، لتوفير مصادر موثوق بها من المعلومات.

ولفت التقرير إلى أن جوجل استخدمت خوارزميات جديدة بحيث يمكنها التعامل مع الأخبار العاجلة جدًّا والتغطيات الإعلامية المكثفة للأخبار.

ويشير التقرير إلى أن تلك الخوارزمية قد تستغرق وقتًا، حتى يدرج جوجل الموقع ضمن المصادر الموثوقة التي يصنفها للمستخدمين، وخارجها سيعتبر مصادر غير موثوق بها.

وستوفر جوجل المعلومات عن موثوقية الموقع في إشعارات أسفل نتيجة البحث، بحيث تكون مرئية بصورة أكبر قبل النقر على الخبر، في خطوة وُصفت بأنها ستكون لمحاربة المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تقنية من جوجل تحذرك إذا كانت نتائج بحثك "غير موثوق بها"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" سيعتمد تقنية جديدة تحذّر مستخدميها إذا كانت نتائج البحث الخاصة بهم أتت على "مصادر غير موثوق بها".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تلك التقنية الجديدة من "جوجل" من شأنها أن تساعدها في التحقق من صحة نتائج البحث الخاصة بهم، لتوفير مصادر موثوق بها من المعلومات.

ولفت التقرير إلى أن جوجل استخدمت خوارزميات جديدة بحيث يمكنها التعامل مع الأخبار العاجلة جدًّا والتغطيات الإعلامية المكثفة للأخبار.

ويشير التقرير إلى أن تلك الخوارزمية قد تستغرق وقتًا، حتى يدرج جوجل الموقع ضمن المصادر الموثوقة التي يصنفها للمستخدمين، وخارجها سيعتبر مصادر غير موثوق بها.

وستوفر جوجل المعلومات عن موثوقية الموقع في إشعارات أسفل نتيجة البحث، بحيث تكون مرئية بصورة أكبر قبل النقر على الخبر، في خطوة وُصفت بأنها ستكون لمحاربة المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
12:56 PM

تقنية من جوجل تحذرك إذا كانت نتائج بحثك "غير موثوق بها"

استخدمت خوارزميات جديدة يمكنها التعامل مع الأخبار العاجلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" سيعتمد تقنية جديدة تحذّر مستخدميها إذا كانت نتائج البحث الخاصة بهم أتت على "مصادر غير موثوق بها".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تلك التقنية الجديدة من "جوجل" من شأنها أن تساعدها في التحقق من صحة نتائج البحث الخاصة بهم، لتوفير مصادر موثوق بها من المعلومات.

ولفت التقرير إلى أن جوجل استخدمت خوارزميات جديدة بحيث يمكنها التعامل مع الأخبار العاجلة جدًّا والتغطيات الإعلامية المكثفة للأخبار.

ويشير التقرير إلى أن تلك الخوارزمية قد تستغرق وقتًا، حتى يدرج جوجل الموقع ضمن المصادر الموثوقة التي يصنفها للمستخدمين، وخارجها سيعتبر مصادر غير موثوق بها.

وستوفر جوجل المعلومات عن موثوقية الموقع في إشعارات أسفل نتيجة البحث، بحيث تكون مرئية بصورة أكبر قبل النقر على الخبر، في خطوة وُصفت بأنها ستكون لمحاربة المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت.

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