لا للتجميل و"البوتكس".. ملاك إبل: منع العبث والتشهير بمرتكبيه يرفع الدخل

أحدهم: قرارات لجنة التحكيم بمهرجان المؤسس دفعت إلى إنتاج سلالات طيبة

أشاد ملاك إبل بقرارات لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والتصدي لمرتكبي العبث في الإبل من خلال استخدام العديد من الطرق الصناعية لتجميل الناقة وحقنها بالبوتوكس إضافة إلى الجراحات التجميلية الأخرى التي لا تراعي حقوق الحيوان والمنافسة الشريفة، مشيرين إلى أن كبح تلك الطرق غير الشرعية ساهم في اهتمام الملاك بإنتاج السلالات الطيبة ودفع رجال الأعمال للاستثمار في الإبل.

وقال مالك الإبل فهد الدوسري، إن قرارات لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل دفعت المواطن للاهتمام في إنتاج السلالات الطيبة للاستفادة من بيعها وساهمت في إقبال رجال الأعمال للاستثمار في الإبل.

وأضاف: "القرارات قطعت الطريق على مرتكبي العبث في الإبل بتخصيص لجان ذات خبرة للكشف عنه والتشهير بمرتكبيه قرار حكيم ردع التعدي على الحيوان وساهم في رفع دخل المواطن، كون المربين لو استمر العبث في تجميل الإبل بالطرق الصناعية لن يستمر في الإنتاج والبيع، ويعتبر الاستثمار في الإبل الدخل الأساسي لعديد من الأسر في المملكة ويعد نشاط بيع وشراء الإبل هو الدخل الأساسي لديهم" .