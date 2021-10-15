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مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021

الأوكرانيون أكثر الشعوب استثماراً في العملات المشفرة

رغم القانون الذي يحيط بالعملات المشفرة في أوكرانيا وعديد من دول العالم، إلا أن الأوكرانيين جاءوا كأكثر الشعوب استثماراً في هذا النوع من العملات، وفقاً لقائمة منصة "بروكر شوزر"؛ المختصة في تتبع أخبار العملات المشفرة.

وأشارت القائمة إلى أنه من حيث عدد مالكي العملات المشفرة كنسبة مئوية من إجمالي السكان، تأتي أوكرانيا في المرتبة الأولى بنسبة تملك 12.73%، تليها روسيا بنسبة 11.91%، وكينيا ثالثاً بنسبة 8.52%، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 8.31%، والهند خامساً بـنسبة تملك تصل الى 7.30%.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشهد أكبر عدد من عمليات البحث المتعلقة بالعملات المشفرة، تليها الهند والمملكة المتحدة وكندا، وترتفع أعداد الوافدين الجدد الداخلين إلى سوق العملات المشفرة إلا أن العامين الأخيرين كانا الأكثر جذباً للمستثمرين والشركات والأفراد للسوق.

وأعلنت في وقت سابق من العام الجاري الولايات المتحدة، أنها لن تمنع سوق العملات المشفرة، كما فعلت الصين وتسمح للشركات والمراكز التجارية بقبولها، محذرةً في الوقت نفسه عن عدم وجود قوانين تحمي المستثمرين فيها.

ووفقاً لتقارير إعلامية يتوقع أن تناقش الولايات المتحدة خلال العام الجاري خطة لسن قوانين تحمي المستثمرين والأفراد في سوق العملات المشفرة، وتتبع مصادر الأموال لمنع عمليات غسل الأموال والأعمال غير القانونية التي قد يتم إجراؤها من خلال سوق غير خاضع للقوانين الدولية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأوكرانيون أكثر الشعوب استثماراً في العملات المشفرة
سبق

رغم القانون الذي يحيط بالعملات المشفرة في أوكرانيا وعديد من دول العالم، إلا أن الأوكرانيين جاءوا كأكثر الشعوب استثماراً في هذا النوع من العملات، وفقاً لقائمة منصة "بروكر شوزر"؛ المختصة في تتبع أخبار العملات المشفرة.

وأشارت القائمة إلى أنه من حيث عدد مالكي العملات المشفرة كنسبة مئوية من إجمالي السكان، تأتي أوكرانيا في المرتبة الأولى بنسبة تملك 12.73%، تليها روسيا بنسبة 11.91%، وكينيا ثالثاً بنسبة 8.52%، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 8.31%، والهند خامساً بـنسبة تملك تصل الى 7.30%.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشهد أكبر عدد من عمليات البحث المتعلقة بالعملات المشفرة، تليها الهند والمملكة المتحدة وكندا، وترتفع أعداد الوافدين الجدد الداخلين إلى سوق العملات المشفرة إلا أن العامين الأخيرين كانا الأكثر جذباً للمستثمرين والشركات والأفراد للسوق.

وأعلنت في وقت سابق من العام الجاري الولايات المتحدة، أنها لن تمنع سوق العملات المشفرة، كما فعلت الصين وتسمح للشركات والمراكز التجارية بقبولها، محذرةً في الوقت نفسه عن عدم وجود قوانين تحمي المستثمرين فيها.

ووفقاً لتقارير إعلامية يتوقع أن تناقش الولايات المتحدة خلال العام الجاري خطة لسن قوانين تحمي المستثمرين والأفراد في سوق العملات المشفرة، وتتبع مصادر الأموال لمنع عمليات غسل الأموال والأعمال غير القانونية التي قد يتم إجراؤها من خلال سوق غير خاضع للقوانين الدولية.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
01:26 PM

الأوكرانيون أكثر الشعوب استثماراً في العملات المشفرة

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خالد علي - الرياض
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رغم القانون الذي يحيط بالعملات المشفرة في أوكرانيا وعديد من دول العالم، إلا أن الأوكرانيين جاءوا كأكثر الشعوب استثماراً في هذا النوع من العملات، وفقاً لقائمة منصة "بروكر شوزر"؛ المختصة في تتبع أخبار العملات المشفرة.

وأشارت القائمة إلى أنه من حيث عدد مالكي العملات المشفرة كنسبة مئوية من إجمالي السكان، تأتي أوكرانيا في المرتبة الأولى بنسبة تملك 12.73%، تليها روسيا بنسبة 11.91%، وكينيا ثالثاً بنسبة 8.52%، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 8.31%، والهند خامساً بـنسبة تملك تصل الى 7.30%.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشهد أكبر عدد من عمليات البحث المتعلقة بالعملات المشفرة، تليها الهند والمملكة المتحدة وكندا، وترتفع أعداد الوافدين الجدد الداخلين إلى سوق العملات المشفرة إلا أن العامين الأخيرين كانا الأكثر جذباً للمستثمرين والشركات والأفراد للسوق.

وأعلنت في وقت سابق من العام الجاري الولايات المتحدة، أنها لن تمنع سوق العملات المشفرة، كما فعلت الصين وتسمح للشركات والمراكز التجارية بقبولها، محذرةً في الوقت نفسه عن عدم وجود قوانين تحمي المستثمرين فيها.

ووفقاً لتقارير إعلامية يتوقع أن تناقش الولايات المتحدة خلال العام الجاري خطة لسن قوانين تحمي المستثمرين والأفراد في سوق العملات المشفرة، وتتبع مصادر الأموال لمنع عمليات غسل الأموال والأعمال غير القانونية التي قد يتم إجراؤها من خلال سوق غير خاضع للقوانين الدولية.

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