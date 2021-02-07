النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأسبوع في 10 صور: البركان الأكثر نشاطًا يقذف حممه.. والدبابات تغزو شوارع هذا البلد

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد شوهدت الدبابات والعربات المدرعة في شوارع دولة ميانمار إثر انقلاب عسكري على السلطة، بينما تضرب العواصف الثلجية أجزاء أخرى من العالم. والمزيد تجدونه في الصور.


1- عمال ينظفون الشوارع المغطاة بالثلوج في مدينة نيويورك الأمريكية إثر عاصفة ثلجية ضربت الشمال الشرقي للبلاد.



2- فيل يغوص تحت الماء في حديقة حيوان في زيورخ بسويسرا.



3- انتشار الدبابات والمدرعات بعد الانقلاب العسكري على السلطة في ميانمار.



4- عاصفة قوية تتسبب في انهيار جزء كبير من أحد الطرق السريعة في كاليفورنيا الأمريكية.



5- قطار يمر عبر معبر سكة حديد غمرته المياه في نيدراو بألمانيا.



6- الثلوج الكثيفة تغطي أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.



7- ليوبوف موريخودوفا (79 عامًا) تتزلج على طول بحيرة بايكال المغطاة بالجليد في إقليم إيركوتسك الروسي.



8- كلبان يلعبان على سطح بحيرة باليك المغطاة بالجليد في مقاطعة إغدير التركية.



9- البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا يقذف حممه الملتهبة على جبل إتنا في إيطاليا.



10- المياه تغمر المنازل والشوارع في لارول بفرنسا بعد فيضان نهر جارون بعد هطول أمطار غزيرة.





الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأسبوع في 10 صور: البركان الأكثر نشاطًا يقذف حممه.. والدبابات تغزو شوارع هذا البلد
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد شوهدت الدبابات والعربات المدرعة في شوارع دولة ميانمار إثر انقلاب عسكري على السلطة، بينما تضرب العواصف الثلجية أجزاء أخرى من العالم. والمزيد تجدونه في الصور.


1- عمال ينظفون الشوارع المغطاة بالثلوج في مدينة نيويورك الأمريكية إثر عاصفة ثلجية ضربت الشمال الشرقي للبلاد.



2- فيل يغوص تحت الماء في حديقة حيوان في زيورخ بسويسرا.



3- انتشار الدبابات والمدرعات بعد الانقلاب العسكري على السلطة في ميانمار.



4- عاصفة قوية تتسبب في انهيار جزء كبير من أحد الطرق السريعة في كاليفورنيا الأمريكية.



5- قطار يمر عبر معبر سكة حديد غمرته المياه في نيدراو بألمانيا.



6- الثلوج الكثيفة تغطي أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.



7- ليوبوف موريخودوفا (79 عامًا) تتزلج على طول بحيرة بايكال المغطاة بالجليد في إقليم إيركوتسك الروسي.



8- كلبان يلعبان على سطح بحيرة باليك المغطاة بالجليد في مقاطعة إغدير التركية.



9- البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا يقذف حممه الملتهبة على جبل إتنا في إيطاليا.



10- المياه تغمر المنازل والشوارع في لارول بفرنسا بعد فيضان نهر جارون بعد هطول أمطار غزيرة.





07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
02:05 AM

الأسبوع في 10 صور: البركان الأكثر نشاطًا يقذف حممه.. والدبابات تغزو شوارع هذا البلد

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
2,334

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد شوهدت الدبابات والعربات المدرعة في شوارع دولة ميانمار إثر انقلاب عسكري على السلطة، بينما تضرب العواصف الثلجية أجزاء أخرى من العالم. والمزيد تجدونه في الصور.


1- عمال ينظفون الشوارع المغطاة بالثلوج في مدينة نيويورك الأمريكية إثر عاصفة ثلجية ضربت الشمال الشرقي للبلاد.



2- فيل يغوص تحت الماء في حديقة حيوان في زيورخ بسويسرا.



3- انتشار الدبابات والمدرعات بعد الانقلاب العسكري على السلطة في ميانمار.



4- عاصفة قوية تتسبب في انهيار جزء كبير من أحد الطرق السريعة في كاليفورنيا الأمريكية.



5- قطار يمر عبر معبر سكة حديد غمرته المياه في نيدراو بألمانيا.



6- الثلوج الكثيفة تغطي أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.



7- ليوبوف موريخودوفا (79 عامًا) تتزلج على طول بحيرة بايكال المغطاة بالجليد في إقليم إيركوتسك الروسي.



8- كلبان يلعبان على سطح بحيرة باليك المغطاة بالجليد في مقاطعة إغدير التركية.



9- البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا يقذف حممه الملتهبة على جبل إتنا في إيطاليا.



10- المياه تغمر المنازل والشوارع في لارول بفرنسا بعد فيضان نهر جارون بعد هطول أمطار غزيرة.





اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,461
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,258

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة