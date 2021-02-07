في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد شوهدت الدبابات والعربات المدرعة في شوارع دولة ميانمار إثر انقلاب عسكري على السلطة، بينما تضرب العواصف الثلجية أجزاء أخرى من العالم. والمزيد تجدونه في الصور. 1- عمال ينظفون الشوارع المغطاة بالثلوج في مدينة نيويورك الأمريكية إثر عاصفة ثلجية ضربت الشمال الشرقي للبلاد. 2- فيل يغوص تحت الماء في حديقة حيوان في زيورخ بسويسرا. 3- انتشار الدبابات والمدرعات بعد الانقلاب العسكري على السلطة في ميانمار. 4- عاصفة قوية تتسبب في انهيار جزء كبير من أحد الطرق السريعة في كاليفورنيا الأمريكية. 5- قطار يمر عبر معبر سكة حديد غمرته المياه في نيدراو بألمانيا. 6- الثلوج الكثيفة تغطي أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية. 7- ليوبوف موريخودوفا (79 عامًا) تتزلج على طول بحيرة بايكال المغطاة بالجليد في إقليم إيركوتسك الروسي. 8- كلبان يلعبان على سطح بحيرة باليك المغطاة بالجليد في مقاطعة إغدير التركية. 9- البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا يقذف حممه الملتهبة على جبل إتنا في إيطاليا. 10- المياه تغمر المنازل والشوارع في لارول بفرنسا بعد فيضان نهر جارون بعد هطول أمطار غزيرة.

الأسبوع في 10 صور: البركان الأكثر نشاطًا يقذف حممه.. والدبابات تغزو شوارع هذا البلد ياسر نجدي سبق 2021-02-07 في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد شوهدت الدبابات والعربات المدرعة في شوارع دولة ميانمار إثر انقلاب عسكري على السلطة، بينما تضرب العواصف الثلجية أجزاء أخرى من العالم. والمزيد تجدونه في الصور.





1- عمال ينظفون الشوارع المغطاة بالثلوج في مدينة نيويورك الأمريكية إثر عاصفة ثلجية ضربت الشمال الشرقي للبلاد.







2- فيل يغوص تحت الماء في حديقة حيوان في زيورخ بسويسرا.







3- انتشار الدبابات والمدرعات بعد الانقلاب العسكري على السلطة في ميانمار.







4- عاصفة قوية تتسبب في انهيار جزء كبير من أحد الطرق السريعة في كاليفورنيا الأمريكية.







5- قطار يمر عبر معبر سكة حديد غمرته المياه في نيدراو بألمانيا.







6- الثلوج الكثيفة تغطي أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.







7- ليوبوف موريخودوفا (79 عامًا) تتزلج على طول بحيرة بايكال المغطاة بالجليد في إقليم إيركوتسك الروسي.







8- كلبان يلعبان على سطح بحيرة باليك المغطاة بالجليد في مقاطعة إغدير التركية.







9- البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا يقذف حممه الملتهبة على جبل إتنا في إيطاليا.







10- المياه تغمر المنازل والشوارع في لارول بفرنسا بعد فيضان نهر جارون بعد هطول أمطار غزيرة.













07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442 02:05 AM

الأسبوع في 10 صور: البركان الأكثر نشاطًا يقذف حممه.. والدبابات تغزو شوارع هذا البلد





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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد شوهدت الدبابات والعربات المدرعة في شوارع دولة ميانمار إثر انقلاب عسكري على السلطة، بينما تضرب العواصف الثلجية أجزاء أخرى من العالم. والمزيد تجدونه في الصور.





1- عمال ينظفون الشوارع المغطاة بالثلوج في مدينة نيويورك الأمريكية إثر عاصفة ثلجية ضربت الشمال الشرقي للبلاد.







2- فيل يغوص تحت الماء في حديقة حيوان في زيورخ بسويسرا.







3- انتشار الدبابات والمدرعات بعد الانقلاب العسكري على السلطة في ميانمار.







4- عاصفة قوية تتسبب في انهيار جزء كبير من أحد الطرق السريعة في كاليفورنيا الأمريكية.







5- قطار يمر عبر معبر سكة حديد غمرته المياه في نيدراو بألمانيا.







6- الثلوج الكثيفة تغطي أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.







7- ليوبوف موريخودوفا (79 عامًا) تتزلج على طول بحيرة بايكال المغطاة بالجليد في إقليم إيركوتسك الروسي.







8- كلبان يلعبان على سطح بحيرة باليك المغطاة بالجليد في مقاطعة إغدير التركية.







9- البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا يقذف حممه الملتهبة على جبل إتنا في إيطاليا.







10- المياه تغمر المنازل والشوارع في لارول بفرنسا بعد فيضان نهر جارون بعد هطول أمطار غزيرة.











