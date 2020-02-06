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"صعوبات التعلم" توقّع اتفاقية تعاون مع "نخبة وطن"

لتعزيز تمكين العمل التطوعي من تحقيق أهدافه

وقّع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان؛ اتفاقية تعاون مع قائد فريق "نخبة وطن" التطوعي، حسن أحمد الظافري.

جاء ذلك بحضور الشيخ ناصر الخرعان، والأمين العام للجمعية عبدالعزيز بن عبدالله الجريد، والمدير التنفيذي فردوس جبريل أبو القاسم، وسفير صعوبات التعلم سعود بن عدوان.

وأعرب "آل عثمان" عن شكره وسعادته بهذا التعاون والمشاركة في الرسالة التربوية للجمعية.

وقال: نعد -إن شاء الله تعالى- بأن يكون التعاون بين الجمعية وفريق "نخبة وطن" التطوعي، دائمًا في سباق لرقي وازدهار جميع الخدمات المجانية في وطننا الغالي، في ظل حكومتنا الرشيدة، رعاها الله تعالى.

وأضاف: سنبذل قصارى الجهود فى أداء مهمتنا على الوجه المطلوب ابتغاء رضا الله سبحانه، ولكسب ثقة محبّي الخير للعمل الخيري والإنساني، والمساهمة في تحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠.

وثمن "آل عثمان" الجهود الموفّقة التي يقدمها حسن أحمد الظافرى، وجميع منسوبي ومنسوبات فريق "نخبة وطن" التطوعي.

كما أعرب "الظافرى" عن سعادته بالتوقيع مع الجمعية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيعزز الجهود، ويمكّن العمل التطوعي من تحقيق أهدافه في سبيل دعم الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

صعوبات التعلم نخبة وطن

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"صعوبات التعلم" توقّع اتفاقية تعاون مع "نخبة وطن"
سبق

وقّع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان؛ اتفاقية تعاون مع قائد فريق "نخبة وطن" التطوعي، حسن أحمد الظافري.

جاء ذلك بحضور الشيخ ناصر الخرعان، والأمين العام للجمعية عبدالعزيز بن عبدالله الجريد، والمدير التنفيذي فردوس جبريل أبو القاسم، وسفير صعوبات التعلم سعود بن عدوان.

وأعرب "آل عثمان" عن شكره وسعادته بهذا التعاون والمشاركة في الرسالة التربوية للجمعية.

وقال: نعد -إن شاء الله تعالى- بأن يكون التعاون بين الجمعية وفريق "نخبة وطن" التطوعي، دائمًا في سباق لرقي وازدهار جميع الخدمات المجانية في وطننا الغالي، في ظل حكومتنا الرشيدة، رعاها الله تعالى.

وأضاف: سنبذل قصارى الجهود فى أداء مهمتنا على الوجه المطلوب ابتغاء رضا الله سبحانه، ولكسب ثقة محبّي الخير للعمل الخيري والإنساني، والمساهمة في تحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠.

وثمن "آل عثمان" الجهود الموفّقة التي يقدمها حسن أحمد الظافرى، وجميع منسوبي ومنسوبات فريق "نخبة وطن" التطوعي.

كما أعرب "الظافرى" عن سعادته بالتوقيع مع الجمعية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيعزز الجهود، ويمكّن العمل التطوعي من تحقيق أهدافه في سبيل دعم الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
05:20 PM

"صعوبات التعلم" توقّع اتفاقية تعاون مع "نخبة وطن"

لتعزيز تمكين العمل التطوعي من تحقيق أهدافه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان؛ اتفاقية تعاون مع قائد فريق "نخبة وطن" التطوعي، حسن أحمد الظافري.

جاء ذلك بحضور الشيخ ناصر الخرعان، والأمين العام للجمعية عبدالعزيز بن عبدالله الجريد، والمدير التنفيذي فردوس جبريل أبو القاسم، وسفير صعوبات التعلم سعود بن عدوان.

وأعرب "آل عثمان" عن شكره وسعادته بهذا التعاون والمشاركة في الرسالة التربوية للجمعية.

وقال: نعد -إن شاء الله تعالى- بأن يكون التعاون بين الجمعية وفريق "نخبة وطن" التطوعي، دائمًا في سباق لرقي وازدهار جميع الخدمات المجانية في وطننا الغالي، في ظل حكومتنا الرشيدة، رعاها الله تعالى.

وأضاف: سنبذل قصارى الجهود فى أداء مهمتنا على الوجه المطلوب ابتغاء رضا الله سبحانه، ولكسب ثقة محبّي الخير للعمل الخيري والإنساني، والمساهمة في تحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠.

وثمن "آل عثمان" الجهود الموفّقة التي يقدمها حسن أحمد الظافرى، وجميع منسوبي ومنسوبات فريق "نخبة وطن" التطوعي.

كما أعرب "الظافرى" عن سعادته بالتوقيع مع الجمعية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيعزز الجهود، ويمكّن العمل التطوعي من تحقيق أهدافه في سبيل دعم الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

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