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"التجارة" تشهر بمنشأة عرضت منتجات مغشوشة ولا تحمل بيانات تجارية

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمدير مؤسسة تختص في تجارة المكسرات والبن والعطارة بمكة المكرمة، وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بحيازة وعرض منتجات مغشوشة ومنتجات لا تحمل بيانات تجارية واضحة للمستهلك، حيث تضمنت السلع المضبوطة خلًا وزيوتًا عطرية وعطورات متنوعة ومستحضرات تجميل.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار نظام مكافحة الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهر بمنشأة عرضت منتجات مغشوشة ولا تحمل بيانات تجارية
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمدير مؤسسة تختص في تجارة المكسرات والبن والعطارة بمكة المكرمة، وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بحيازة وعرض منتجات مغشوشة ومنتجات لا تحمل بيانات تجارية واضحة للمستهلك، حيث تضمنت السلع المضبوطة خلًا وزيوتًا عطرية وعطورات متنوعة ومستحضرات تجميل.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
06:35 PM

"التجارة" تشهر بمنشأة عرضت منتجات مغشوشة ولا تحمل بيانات تجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمدير مؤسسة تختص في تجارة المكسرات والبن والعطارة بمكة المكرمة، وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بحيازة وعرض منتجات مغشوشة ومنتجات لا تحمل بيانات تجارية واضحة للمستهلك، حيث تضمنت السلع المضبوطة خلًا وزيوتًا عطرية وعطورات متنوعة ومستحضرات تجميل.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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