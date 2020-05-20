كورونا في البيرو: تسجيل 125 وفاة جديدة و4550 إصابة إضافية

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الثلاثاء، بتسجيل 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 2914 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 99483 شخصًا؛ وذلك بعد رصد 4550 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء، وصل إلى 36524 شخصًا.

وتتصدر "ليما" جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ64278 حالة، تليها على الخصوص كاياو (7011)، ولامباييكي (5182)، وبيورا (3192)، ولوريتو (2960)، ولاليبرتاد (2378)، وأنكاش (2226)، وأوكايالي (2224)، وأريكيبا (1967)، وإيكا (1669)، وخونين (1166).