للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.. "كورونا" يعاود الظهور في معقله بـ"ووهان"

الصين ترفع مستوى الخطر الوبائي

رفعت الصين اليوم (الأحد) مستوى الخطر الوبائي في أحد أحياء مدينة ووهان بعد اكتشاف إصابة بـ"كوفيد-19"، الأولى منذ أكثر من شهر في المدينة التي كانت البؤرة الأولى للوباء.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة أنها رصدت إصابة جديدة في مدينة ووهان، التي خضعت لحجر صحي صارم لأكثر من شهرين سعياً لاحتوائه بعد عدم تسجيل أي إصابة جديدة منذ 3 أبريل (نيسان) في المدينة الضخمة البالغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن المريض رجل عمره 89 عاماً يقيم في حي جونغسيهو بشمال غرب ووهان.

وتعتبر "ووهان" منطقة ضعيفة الخطورة منذ رفع الحجر الصحي عنها في 8 أبريل، وهي تعاود النشاط بشكل تدريجي.