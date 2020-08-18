اعتقال الرئيس المالي بعد سيطرة المتمردين على العاصمة

جابوا وسط بامكو لتحية المتظاهرين

نقلت "سبوتنيك" عن مصدر عسكري أن عسكريين متمردين نجحوا في الانقلاب على السلطة في مالي، اليوم (الثلاثاء)، واعتقلوا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.

وأوضح المصدر أن موكب قادة الانقلاب يتجه نحو قاعدة كاتي، التي انطلق منها التمرد.

وأضاف أن عسكريين يجوبون وسط العاصمة بامكو لتحية حشود المتظاهرين، فيما تواصل الإذاعة والتلفزيون برامجهما الاعتيادية.