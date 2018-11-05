عسير.. السيول الجارفة تعزل سكان "الجرمة بالقحمة" وتحجز الطلاب والطالبات

رئيس بلدية الساحل لـ"سبق": لم نبلغ عن الحالة المطرية في الموقع

تسببت السيول التي شهدتها قرية الجرمة 10 كيلو مترات شرق مركز القحمة في عزل السكان، واحتجاز الطلاب والطالبات.

وكان "وادي نجل" شهد سيولاً جارفة قطعت الطريق، وحالت دون عودة الطلاب والطالبات إلى منازلهم إلى وقت متأخر من مساء أمس.

وطالب السكان بإنشاء عبارات أو جسر للوادي بما ينهي تلك المعاناة التي يعيشونها منذ سنوات.

وأشاروا إلى أن البلدية أنشأت في وقت سابق طريقاً يربط القرية بالقحمة حيث المدارس والجهات الإدارية والحكومية والخدمية إلا أن عدم وجود عبارات أو جسر لوادي نجل يحول دون خروجهم أو دخولهم للقرية.

وقال رئيس بلدية الساحل علي بن جلبان لـ"سبق" إن طريق الجرمة التابع للقحمة يقع تحت مسؤولية وزراة النقل، مشيراً إلى أن البلدية تباشر البلاغات الناتجة عن الحالة المطرية وفق خطط معدة مسبقاً بهذا الخصوص ولم تبلغ عن أي حالة في الموقع.