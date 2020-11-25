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بالفيديو.. دب ضخم يدخل متجرًا بكاليفورنيا ويعقم نفسه ضد كورونا

التقط معقم اليدين الآلي وأطلق بختين على وجهه وجسمه وخرج بهدوء

دخل دب ضخم إلى أحد المتاجر في كاليفورنيا وتسبب في رعب شديد، لكن على الرغم من الأجواء المتوترة في المكان، فقد كان الدب هادئًا لدرجة أنه عقم يديه ووجهه ضد فيروس كورونا قبل الخروج، وفق سبوتنيك.

وتفصيلاً، فتح الدب الباب بهدوء وأدخل جسده الضخم من باب المتجر، حيث سمعت أصوات الموظفة وصرخاتها في محاولة لإخراجه لكنه تابع تفقده المكان غير مكترث بكل تلك الصرخات الأنثوية.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، سمعت الموظفة البالغة من العمر 44 عامًا وهي تصرخ وتقول: "يا إلهي، إنه يعرف كيف يفتح الباب - مرحبًا، توقف!".

ولحسن الحظ تمكنت الفتاة من الاحتماء داخل المتجر والاتصال بقسم الطوارئ قبل دخول الدب عبر باب المتجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدب الفضولي قام بإلقاء نظرة إلى معقم اليدين الآلي الذي أطلق بختين على وجهه وجسمه مما منحة مناعة ضد كورونا ليختفي الدب بعدها قبل وصول النجدة.

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بالفيديو.. دب ضخم يدخل متجرًا بكاليفورنيا ويعقم نفسه ضد كورونا
سبق

دخل دب ضخم إلى أحد المتاجر في كاليفورنيا وتسبب في رعب شديد، لكن على الرغم من الأجواء المتوترة في المكان، فقد كان الدب هادئًا لدرجة أنه عقم يديه ووجهه ضد فيروس كورونا قبل الخروج، وفق سبوتنيك.

وتفصيلاً، فتح الدب الباب بهدوء وأدخل جسده الضخم من باب المتجر، حيث سمعت أصوات الموظفة وصرخاتها في محاولة لإخراجه لكنه تابع تفقده المكان غير مكترث بكل تلك الصرخات الأنثوية.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، سمعت الموظفة البالغة من العمر 44 عامًا وهي تصرخ وتقول: "يا إلهي، إنه يعرف كيف يفتح الباب - مرحبًا، توقف!".

ولحسن الحظ تمكنت الفتاة من الاحتماء داخل المتجر والاتصال بقسم الطوارئ قبل دخول الدب عبر باب المتجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدب الفضولي قام بإلقاء نظرة إلى معقم اليدين الآلي الذي أطلق بختين على وجهه وجسمه مما منحة مناعة ضد كورونا ليختفي الدب بعدها قبل وصول النجدة.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
11:41 PM

بالفيديو.. دب ضخم يدخل متجرًا بكاليفورنيا ويعقم نفسه ضد كورونا

التقط معقم اليدين الآلي وأطلق بختين على وجهه وجسمه وخرج بهدوء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دخل دب ضخم إلى أحد المتاجر في كاليفورنيا وتسبب في رعب شديد، لكن على الرغم من الأجواء المتوترة في المكان، فقد كان الدب هادئًا لدرجة أنه عقم يديه ووجهه ضد فيروس كورونا قبل الخروج، وفق سبوتنيك.

وتفصيلاً، فتح الدب الباب بهدوء وأدخل جسده الضخم من باب المتجر، حيث سمعت أصوات الموظفة وصرخاتها في محاولة لإخراجه لكنه تابع تفقده المكان غير مكترث بكل تلك الصرخات الأنثوية.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، سمعت الموظفة البالغة من العمر 44 عامًا وهي تصرخ وتقول: "يا إلهي، إنه يعرف كيف يفتح الباب - مرحبًا، توقف!".

ولحسن الحظ تمكنت الفتاة من الاحتماء داخل المتجر والاتصال بقسم الطوارئ قبل دخول الدب عبر باب المتجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدب الفضولي قام بإلقاء نظرة إلى معقم اليدين الآلي الذي أطلق بختين على وجهه وجسمه مما منحة مناعة ضد كورونا ليختفي الدب بعدها قبل وصول النجدة.

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