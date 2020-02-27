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خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس الجزائري

أقام مأدبة غداء تكريماً له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله – بضيفه الكريم في المملكة، فيما أبدى الرئيس الجزائري سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.وقد أجريت للرئيس الجزائري مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح الرئيس الجزائري مستقبليه، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز ، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وعدد من الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الجزائري.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مأدبة غداء تكريماً لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

خادم الحرمين الشريفين الرئيس الجزائري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس الجزائري
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله – بضيفه الكريم في المملكة، فيما أبدى الرئيس الجزائري سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.وقد أجريت للرئيس الجزائري مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح الرئيس الجزائري مستقبليه، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز ، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وعدد من الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الجزائري.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مأدبة غداء تكريماً لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
04:25 PM

خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس الجزائري

أقام مأدبة غداء تكريماً له

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله – بضيفه الكريم في المملكة، فيما أبدى الرئيس الجزائري سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.وقد أجريت للرئيس الجزائري مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح الرئيس الجزائري مستقبليه، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز ، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وعدد من الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الجزائري.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مأدبة غداء تكريماً لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

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