وأوضحت الحكومة أن أربعة أشخاص توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا خلال الثمانية والعشرين يومًا السابقة، مقارنة بست وفيات أُعلن عنها أمس.

أعلنت الحكومة البريطانية عن تسجيل 853 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، انخفاضاً من 1.041 حالة أمس.

"كورونا" يتراجع في بريطانيا.. الإصابات تحت الألف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-24 أعلنت الحكومة البريطانية عن تسجيل 853 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، انخفاضاً من 1.041 حالة أمس. وأوضحت الحكومة أن أربعة أشخاص توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا خلال الثمانية والعشرين يومًا السابقة، مقارنة بست وفيات أُعلن عنها أمس.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 07:34 PM

"كورونا" يتراجع في بريطانيا.. الإصابات تحت الألف وفاة 4 مرضى بالفيروس خلال يوم





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أعلنت الحكومة البريطانية عن تسجيل 853 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، انخفاضاً من 1.041 حالة أمس.

وأوضحت الحكومة أن أربعة أشخاص توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا خلال الثمانية والعشرين يومًا السابقة، مقارنة بست وفيات أُعلن عنها أمس.