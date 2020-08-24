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"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 2745 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" يتراجع في بريطانيا.. الإصابات تحت الألف

وفاة 4 مرضى بالفيروس خلال يوم

أعلنت الحكومة البريطانية عن تسجيل 853 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، انخفاضاً من 1.041 حالة أمس.

وأوضحت الحكومة أن أربعة أشخاص توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا خلال الثمانية والعشرين يومًا السابقة، مقارنة بست وفيات أُعلن عنها أمس.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يتراجع في بريطانيا.. الإصابات تحت الألف
سبق

أعلنت الحكومة البريطانية عن تسجيل 853 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، انخفاضاً من 1.041 حالة أمس.

وأوضحت الحكومة أن أربعة أشخاص توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا خلال الثمانية والعشرين يومًا السابقة، مقارنة بست وفيات أُعلن عنها أمس.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
07:34 PM

"كورونا" يتراجع في بريطانيا.. الإصابات تحت الألف

وفاة 4 مرضى بالفيروس خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة البريطانية عن تسجيل 853 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، انخفاضاً من 1.041 حالة أمس.

وأوضحت الحكومة أن أربعة أشخاص توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بمرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا خلال الثمانية والعشرين يومًا السابقة، مقارنة بست وفيات أُعلن عنها أمس.

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