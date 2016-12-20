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نَصَب فخه بيديه.. هكذا انكشف أمر الزوج الخائن

بعد نشر سيدةٍ مقطعَ فيديو للواقعة عبر "تيك توك"

انكشف أمر رجل يخون زوجته، بعدما التقطته كاميرا مراقبة مثبتة على باب منزلهما مع امرأة أخرى خارجة من المنزل في غياب الزوجة.

وحسب التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "صن" البريطانية؛ فقد نشرت سيدة مقطع فيديو لزوجها على "تيك توك"، قالت فيه إنه يخونها.

وأوضحت السيدة الضحية أن زوجها تَهرب من رحلة عائلية خططت لها بحجة أنه مريض؛ إلا أن الكاميرا التي ثبتها الزوج بنفسه أمام الباب، المتصلة بالإنترنت، كشفت أمره.

والتقطت الكاميرا الرجل وهو يودع امرأة أخرى أمام الباب وداعًا حارًّا، قبل أن تستقل سيارة تنتظرها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وظهرت هذه اللقطات على هاتف الزوجة التي ذهبت في رحلتها دون زوجها، عبر تطبيق متصل بالكاميرا يمكنه عن بُعد تتبع أي حركة قرب باب المنزل.

ونشرت الزوجة مقطع الفيديو على "تيك توك"، قائلة: "ظَهَرا معًا في الكاميرا التي ثبتها بنفسه".

وحقق مقطع الفيديو أكثر من 5 ملايين مشاهدة، مع تعليقات ساخطة على الزوج الخائن، وأخرى ساخرة من الطريقة التي أظهرت حقيقته.

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نَصَب فخه بيديه.. هكذا انكشف أمر الزوج الخائن
سبق

انكشف أمر رجل يخون زوجته، بعدما التقطته كاميرا مراقبة مثبتة على باب منزلهما مع امرأة أخرى خارجة من المنزل في غياب الزوجة.

وحسب التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "صن" البريطانية؛ فقد نشرت سيدة مقطع فيديو لزوجها على "تيك توك"، قالت فيه إنه يخونها.

وأوضحت السيدة الضحية أن زوجها تَهرب من رحلة عائلية خططت لها بحجة أنه مريض؛ إلا أن الكاميرا التي ثبتها الزوج بنفسه أمام الباب، المتصلة بالإنترنت، كشفت أمره.

والتقطت الكاميرا الرجل وهو يودع امرأة أخرى أمام الباب وداعًا حارًّا، قبل أن تستقل سيارة تنتظرها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وظهرت هذه اللقطات على هاتف الزوجة التي ذهبت في رحلتها دون زوجها، عبر تطبيق متصل بالكاميرا يمكنه عن بُعد تتبع أي حركة قرب باب المنزل.

ونشرت الزوجة مقطع الفيديو على "تيك توك"، قائلة: "ظَهَرا معًا في الكاميرا التي ثبتها بنفسه".

وحقق مقطع الفيديو أكثر من 5 ملايين مشاهدة، مع تعليقات ساخطة على الزوج الخائن، وأخرى ساخرة من الطريقة التي أظهرت حقيقته.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:51 AM

نَصَب فخه بيديه.. هكذا انكشف أمر الزوج الخائن

بعد نشر سيدةٍ مقطعَ فيديو للواقعة عبر "تيك توك"

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
6,521

انكشف أمر رجل يخون زوجته، بعدما التقطته كاميرا مراقبة مثبتة على باب منزلهما مع امرأة أخرى خارجة من المنزل في غياب الزوجة.

وحسب التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "صن" البريطانية؛ فقد نشرت سيدة مقطع فيديو لزوجها على "تيك توك"، قالت فيه إنه يخونها.

وأوضحت السيدة الضحية أن زوجها تَهرب من رحلة عائلية خططت لها بحجة أنه مريض؛ إلا أن الكاميرا التي ثبتها الزوج بنفسه أمام الباب، المتصلة بالإنترنت، كشفت أمره.

والتقطت الكاميرا الرجل وهو يودع امرأة أخرى أمام الباب وداعًا حارًّا، قبل أن تستقل سيارة تنتظرها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وظهرت هذه اللقطات على هاتف الزوجة التي ذهبت في رحلتها دون زوجها، عبر تطبيق متصل بالكاميرا يمكنه عن بُعد تتبع أي حركة قرب باب المنزل.

ونشرت الزوجة مقطع الفيديو على "تيك توك"، قائلة: "ظَهَرا معًا في الكاميرا التي ثبتها بنفسه".

وحقق مقطع الفيديو أكثر من 5 ملايين مشاهدة، مع تعليقات ساخطة على الزوج الخائن، وأخرى ساخرة من الطريقة التي أظهرت حقيقته.

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