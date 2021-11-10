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"عقيلي" يعقد لقاء "المتدرب وجودة التدريب بين الواقع والمأمول" في جازان

ضمن برامج الكلية لتفعيل "أسبوع الجودة"

عقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان محمد بن أحمد عقيلي، وعميد الكلية التقنية بجازان أحمد بن داحش دربشي، لقاءً مع المدربين والمتدربين على مسرح الكلية التقنية بجازان، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك ضمن برامج الكلية لتفعيل أسبوع الجودة بعنوان "المتدرب وجودة التدريب بين الواقع والمأمول".

جرى خلال اللقاء مناقشة محاور عدة، شارك فيها المدربون والمتدربون، والتي تهدف إلى مساهمة المتدرب في جودة التدريب، إضافة إلى جودة التحصيل ومشاركته في عملية التقييم والتغيير وتطوير المهارات الذاتية، للوصول إلى رفع الكفاءة.

وفي الختام كرم المدير العام وعميد الكلية المشاركين في نجاح اللقاء.

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"عقيلي" يعقد لقاء "المتدرب وجودة التدريب بين الواقع والمأمول" في جازان
سبق

عقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان محمد بن أحمد عقيلي، وعميد الكلية التقنية بجازان أحمد بن داحش دربشي، لقاءً مع المدربين والمتدربين على مسرح الكلية التقنية بجازان، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك ضمن برامج الكلية لتفعيل أسبوع الجودة بعنوان "المتدرب وجودة التدريب بين الواقع والمأمول".

جرى خلال اللقاء مناقشة محاور عدة، شارك فيها المدربون والمتدربون، والتي تهدف إلى مساهمة المتدرب في جودة التدريب، إضافة إلى جودة التحصيل ومشاركته في عملية التقييم والتغيير وتطوير المهارات الذاتية، للوصول إلى رفع الكفاءة.

وفي الختام كرم المدير العام وعميد الكلية المشاركين في نجاح اللقاء.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
05:51 PM

"عقيلي" يعقد لقاء "المتدرب وجودة التدريب بين الواقع والمأمول" في جازان

ضمن برامج الكلية لتفعيل "أسبوع الجودة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان محمد بن أحمد عقيلي، وعميد الكلية التقنية بجازان أحمد بن داحش دربشي، لقاءً مع المدربين والمتدربين على مسرح الكلية التقنية بجازان، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك ضمن برامج الكلية لتفعيل أسبوع الجودة بعنوان "المتدرب وجودة التدريب بين الواقع والمأمول".

جرى خلال اللقاء مناقشة محاور عدة، شارك فيها المدربون والمتدربون، والتي تهدف إلى مساهمة المتدرب في جودة التدريب، إضافة إلى جودة التحصيل ومشاركته في عملية التقييم والتغيير وتطوير المهارات الذاتية، للوصول إلى رفع الكفاءة.

وفي الختام كرم المدير العام وعميد الكلية المشاركين في نجاح اللقاء.

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