في لفتة ولمسة وفاء.. برج الساعة بمكة يتفاعل مع يوم المعلم العالمي

من المقرر أن تستمر العبارات المكتوبة بأعلى الأبراج حتى فجر اليوم

في لفتة ولمسة وفاء؛ وتفاعلاً مع اليوم العالمي للمعلم؛ توشّح برج الساعة بمكة المكرمة بعبارة "المعلم نهضة وطن".

وبدأت اللوحة الأولى التي حملت عبارة "المعلم نهضة وطن" مطلة على الحرم المكي الشريف ويراها الزائر والمعتمر، بينما الواجهة الأخرى التي تزينت بالعبارة نفسها كانت لمدينة مكة المكرمة.

وجاءت تلك المبادرة للاحتفاء بالمعلم في يومه العالمي، ومن المقرر أن تستمر العبارات المكتوبة على أعلى أبراج مكة المكرمة حتى ساعات الفجر من اليوم الأربعاء.