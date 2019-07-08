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شاهد.. مصادرة أكثر من ١٨٠ رأسًا من الأغنام السائبة والمخالفة بمكة

في حملة تفتيشية لإدارة وحدة الذبح بالأمانة على عدد من المواقع والأحواش

صادرت إدارة وحدة الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، خلال يومين أكثر من 180 رأسًا من الأغنام السائبة، في عدد من المواقع المخالفة داخل النطاق العمراني لمكة المكرمة، كما تم إزالة عدد من الحظائر المخالفة والمتعدية، بعد أن تَسببت في التلوث البصري والبيئي، وذلك أثناء حملة تفتيشية مكّثفة على عدد من المواقع والأحواش والمزارع والأماكن التي يتم فيها بيع المواشي بطرق مخالفة.

من جانبه أوضح مدير إدارة وحدات الذبح الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أن الإدارة وبناءً على توجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة شكّلت عدداً من الفرق الميدانية والتي تقوم بمصادرة الأغنام السائبة والمخالفة على مدار الأربع وعشرين ساعة بالتنسيق مع البلديات الفرعية التابعة للأمانة، حيث قامت الفرق بحملات متتالية خلال الأسبوع الماضي لمصادرة الأغنام السائبة والمخالفة من أنحاء العاصمة المقدسة.

وأكد "المسعودي" أن الإدارة تكثّف نشاطها خلال هذه الأيام استعداداً لموسم الحج، فتتخذ إجراءاتها تجاه الأنشطة المخالفة ذات العلاقة بالمواشي ومراقبتها ومتابعة تطبيق الأنظمة حسب طبيعة كل نشاط، حيث تتولى الفِرَق الميدانية التي شكّلتها الإدارة القيام بكافة عمليات المتابعة الميدانية وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مصادرة أكثر من ١٨٠ رأسًا من الأغنام السائبة والمخالفة بمكة
سبق

صادرت إدارة وحدة الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، خلال يومين أكثر من 180 رأسًا من الأغنام السائبة، في عدد من المواقع المخالفة داخل النطاق العمراني لمكة المكرمة، كما تم إزالة عدد من الحظائر المخالفة والمتعدية، بعد أن تَسببت في التلوث البصري والبيئي، وذلك أثناء حملة تفتيشية مكّثفة على عدد من المواقع والأحواش والمزارع والأماكن التي يتم فيها بيع المواشي بطرق مخالفة.

من جانبه أوضح مدير إدارة وحدات الذبح الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أن الإدارة وبناءً على توجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة شكّلت عدداً من الفرق الميدانية والتي تقوم بمصادرة الأغنام السائبة والمخالفة على مدار الأربع وعشرين ساعة بالتنسيق مع البلديات الفرعية التابعة للأمانة، حيث قامت الفرق بحملات متتالية خلال الأسبوع الماضي لمصادرة الأغنام السائبة والمخالفة من أنحاء العاصمة المقدسة.

وأكد "المسعودي" أن الإدارة تكثّف نشاطها خلال هذه الأيام استعداداً لموسم الحج، فتتخذ إجراءاتها تجاه الأنشطة المخالفة ذات العلاقة بالمواشي ومراقبتها ومتابعة تطبيق الأنظمة حسب طبيعة كل نشاط، حيث تتولى الفِرَق الميدانية التي شكّلتها الإدارة القيام بكافة عمليات المتابعة الميدانية وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
05:22 PM

شاهد.. مصادرة أكثر من ١٨٠ رأسًا من الأغنام السائبة والمخالفة بمكة

في حملة تفتيشية لإدارة وحدة الذبح بالأمانة على عدد من المواقع والأحواش

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
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صادرت إدارة وحدة الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، خلال يومين أكثر من 180 رأسًا من الأغنام السائبة، في عدد من المواقع المخالفة داخل النطاق العمراني لمكة المكرمة، كما تم إزالة عدد من الحظائر المخالفة والمتعدية، بعد أن تَسببت في التلوث البصري والبيئي، وذلك أثناء حملة تفتيشية مكّثفة على عدد من المواقع والأحواش والمزارع والأماكن التي يتم فيها بيع المواشي بطرق مخالفة.

من جانبه أوضح مدير إدارة وحدات الذبح الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أن الإدارة وبناءً على توجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة شكّلت عدداً من الفرق الميدانية والتي تقوم بمصادرة الأغنام السائبة والمخالفة على مدار الأربع وعشرين ساعة بالتنسيق مع البلديات الفرعية التابعة للأمانة، حيث قامت الفرق بحملات متتالية خلال الأسبوع الماضي لمصادرة الأغنام السائبة والمخالفة من أنحاء العاصمة المقدسة.

وأكد "المسعودي" أن الإدارة تكثّف نشاطها خلال هذه الأيام استعداداً لموسم الحج، فتتخذ إجراءاتها تجاه الأنشطة المخالفة ذات العلاقة بالمواشي ومراقبتها ومتابعة تطبيق الأنظمة حسب طبيعة كل نشاط، حيث تتولى الفِرَق الميدانية التي شكّلتها الإدارة القيام بكافة عمليات المتابعة الميدانية وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.

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