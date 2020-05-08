حصل أحمد بن محمد بن عبدالله آل موسى على درجة الماجستير تخصص تقنيات تعليم من جامعة الملك خالد.
أحمد آل موسى يحصل على الماجستير
حصل أحمد بن محمد بن عبدالله آل موسى على درجة الماجستير تخصص تقنيات تعليم من جامعة الملك خالد.
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أحمد آل موسى يحصل على الماجستيرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-08
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
02:20 AM
أحمد آل موسى يحصل على الماجستير
حصل أحمد بن محمد بن عبدالله آل موسى على درجة الماجستير تخصص تقنيات تعليم من جامعة الملك خالد.
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