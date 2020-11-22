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بعد أمرٍ سامٍ.. اجتماع بعسير لإنجاز نقل "اختصاصات البلدية الـ 7" لـ "الزراعة"

الطريقة والآليات على طاولة اللجنة المختصة وأهداف الإستراتيجية الوطنية حاضرة

بعد إقرار نقل ٧ اختصاصات من البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، اجتمعت اللجنة الخاصة بالبدء بنقل عمل هذه الاختصاصات؛ وذلك في مقر أمانة منطقة عسير.

وناقش الاجتماع إنجاز أعمال النقل للاختصاصات السبعة التي أُقرت بأمرٍ سامٍ من مجلس الوزراء الذي يفيد بنقل سبعة اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلةً في البلديات، إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهي: أسواق النفع العام، وحدائق الحيوان ومحال بيع الكائنات الفطرية، ودرء أخطار السيول، والمتنزهات الطبيعية، وأشياب المياه، وإنشاء وتشغيل وصيانة السدود، وإدارة المشاريع المُستدامة.

وأكّد المجتمعون، أن الإستراتيجية الوطنية للزراعة ستسهم في الوصول لقطاع زراعي مستدام، وذلك بعد نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه؛ حيث يسعى هذا النقل إلى تطوير أسواق النفع العام، وربط المنتجين الزراعيين بالأسواق، وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين، إضافة إلى إيجاد فرص للتوظيف، وتكوين مصادر دخل جديدة للمزارعين، مع حصول المستهلكين على منتجاتٍ زراعية وحيوانية وأغذية طازجة وصحية ومستدامة، إلى جانب نقل كل المهام المتعلقة بالاختصاصات الأخرى.

كما ناقش اجتماع اللجنة طريقة وآليات واختصاصات النقل بين الوزارتين في كل الجوانب المتعلقة بهذا الأمر.

وزارة البيئة والمياه والزراعة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد أمرٍ سامٍ.. اجتماع بعسير لإنجاز نقل "اختصاصات البلدية الـ 7" لـ "الزراعة"
سبق

بعد إقرار نقل ٧ اختصاصات من البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، اجتمعت اللجنة الخاصة بالبدء بنقل عمل هذه الاختصاصات؛ وذلك في مقر أمانة منطقة عسير.

وناقش الاجتماع إنجاز أعمال النقل للاختصاصات السبعة التي أُقرت بأمرٍ سامٍ من مجلس الوزراء الذي يفيد بنقل سبعة اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلةً في البلديات، إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهي: أسواق النفع العام، وحدائق الحيوان ومحال بيع الكائنات الفطرية، ودرء أخطار السيول، والمتنزهات الطبيعية، وأشياب المياه، وإنشاء وتشغيل وصيانة السدود، وإدارة المشاريع المُستدامة.

وأكّد المجتمعون، أن الإستراتيجية الوطنية للزراعة ستسهم في الوصول لقطاع زراعي مستدام، وذلك بعد نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه؛ حيث يسعى هذا النقل إلى تطوير أسواق النفع العام، وربط المنتجين الزراعيين بالأسواق، وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين، إضافة إلى إيجاد فرص للتوظيف، وتكوين مصادر دخل جديدة للمزارعين، مع حصول المستهلكين على منتجاتٍ زراعية وحيوانية وأغذية طازجة وصحية ومستدامة، إلى جانب نقل كل المهام المتعلقة بالاختصاصات الأخرى.

كما ناقش اجتماع اللجنة طريقة وآليات واختصاصات النقل بين الوزارتين في كل الجوانب المتعلقة بهذا الأمر.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
02:06 PM

بعد أمرٍ سامٍ.. اجتماع بعسير لإنجاز نقل "اختصاصات البلدية الـ 7" لـ "الزراعة"

الطريقة والآليات على طاولة اللجنة المختصة وأهداف الإستراتيجية الوطنية حاضرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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بعد إقرار نقل ٧ اختصاصات من البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، اجتمعت اللجنة الخاصة بالبدء بنقل عمل هذه الاختصاصات؛ وذلك في مقر أمانة منطقة عسير.

وناقش الاجتماع إنجاز أعمال النقل للاختصاصات السبعة التي أُقرت بأمرٍ سامٍ من مجلس الوزراء الذي يفيد بنقل سبعة اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلةً في البلديات، إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهي: أسواق النفع العام، وحدائق الحيوان ومحال بيع الكائنات الفطرية، ودرء أخطار السيول، والمتنزهات الطبيعية، وأشياب المياه، وإنشاء وتشغيل وصيانة السدود، وإدارة المشاريع المُستدامة.

وأكّد المجتمعون، أن الإستراتيجية الوطنية للزراعة ستسهم في الوصول لقطاع زراعي مستدام، وذلك بعد نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه؛ حيث يسعى هذا النقل إلى تطوير أسواق النفع العام، وربط المنتجين الزراعيين بالأسواق، وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين، إضافة إلى إيجاد فرص للتوظيف، وتكوين مصادر دخل جديدة للمزارعين، مع حصول المستهلكين على منتجاتٍ زراعية وحيوانية وأغذية طازجة وصحية ومستدامة، إلى جانب نقل كل المهام المتعلقة بالاختصاصات الأخرى.

كما ناقش اجتماع اللجنة طريقة وآليات واختصاصات النقل بين الوزارتين في كل الجوانب المتعلقة بهذا الأمر.

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