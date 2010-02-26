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"سلمان لأبحاث الإعاقة" يعلن تفاصيل فعاليات المؤتمر الدولي الخامس.. الثلاثاء المقبل

برعاية الأمير "سلطان بن سلمان".. وينظمه المركز بالرياض يومي 15 و16 رجب القادم

برعاية الأمير سلطان بن سلمان، يعقد مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالرياض، الثلاثاء القادم، مؤتمرًا صحفيًّا، للإعلان، يوم الثلاثاء المقبل، للإعلان عن فعاليات وأنشطة المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل والمعرض المصاحب، والذي ينظمه المركز تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال الرياض، خلال يومي 15و16 رجب 1439هـ الموافقين 1و 2 من شهر أبريل القادم.


ومن جهته، أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أن الرعاية من المقام الكريم –حفظه الله- والاهتمام الكبير من الدولة بالمؤتمرات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، هو إعلان بأن قضية الإعاقة والمعوقين تمثل عنصراً رئيساً في اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شخصياً والدولة –رعاها الله– وحاضره ضمن الرؤية الوطنية 2030.

ويشارك في تنظيم المؤتمر كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، وجمعية الأطفال المعوقين.

ويتزامن حفل الافتتاح مع تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في دورتها الثانية، بفروعها الثلاثة: الطبية الصحية، والاجتماعية التأهيلية، والتعليمية والتربوية.

ويتناول الحفل جهود مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وشركائه من الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسي المركز في تنظيم ونجاح المؤتمرات الأربعة السابقة ومخرجاتها التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتخدم قضاياهم، وكذلك جهود مؤسسي وشركاء المركز وداعمي ورعاة المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل.


يذكر أن المؤتمر الدولي الخامس يعرض خلاله "123" ورقة عمل، تقدم في المحاضرات وورش العمل، و"44" ملصقاً علمياً، بمشاركة "54" متحدثاً من "18" دولة، تغطي مشاركاتهم المحاور العلمية للمؤتمر، كما يتناول المؤتمر من خلال ورشة عمل متخصصة مناقشة آخر مستجدات تفعيل برنامج الوصول الشامل، الذي يعد أحد الإنجازات الوطنية المهمة التي نفذها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع عدد من الأجهزة والجهات المحلية والعالمية ذات العلاقة.


وقام المركز بإعداد الأدلة الإرشادية للبرنامج في البيئة العمرانية، ووسائط النقل البرية، ووسائط النقل البحرية، والوجهات السياحية وقطاعات الإيواء، وتم تبنيه من قبل الدولة -رعاها الله- بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم "35362" بتاريخ 22 من شهر رمضان 1434هـ.

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"سلمان لأبحاث الإعاقة" يعلن تفاصيل فعاليات المؤتمر الدولي الخامس.. الثلاثاء المقبل
سبق

برعاية الأمير سلطان بن سلمان، يعقد مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالرياض، الثلاثاء القادم، مؤتمرًا صحفيًّا، للإعلان، يوم الثلاثاء المقبل، للإعلان عن فعاليات وأنشطة المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل والمعرض المصاحب، والذي ينظمه المركز تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال الرياض، خلال يومي 15و16 رجب 1439هـ الموافقين 1و 2 من شهر أبريل القادم.


ومن جهته، أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أن الرعاية من المقام الكريم –حفظه الله- والاهتمام الكبير من الدولة بالمؤتمرات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، هو إعلان بأن قضية الإعاقة والمعوقين تمثل عنصراً رئيساً في اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شخصياً والدولة –رعاها الله– وحاضره ضمن الرؤية الوطنية 2030.

ويشارك في تنظيم المؤتمر كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، وجمعية الأطفال المعوقين.

ويتزامن حفل الافتتاح مع تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في دورتها الثانية، بفروعها الثلاثة: الطبية الصحية، والاجتماعية التأهيلية، والتعليمية والتربوية.

ويتناول الحفل جهود مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وشركائه من الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسي المركز في تنظيم ونجاح المؤتمرات الأربعة السابقة ومخرجاتها التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتخدم قضاياهم، وكذلك جهود مؤسسي وشركاء المركز وداعمي ورعاة المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل.


يذكر أن المؤتمر الدولي الخامس يعرض خلاله "123" ورقة عمل، تقدم في المحاضرات وورش العمل، و"44" ملصقاً علمياً، بمشاركة "54" متحدثاً من "18" دولة، تغطي مشاركاتهم المحاور العلمية للمؤتمر، كما يتناول المؤتمر من خلال ورشة عمل متخصصة مناقشة آخر مستجدات تفعيل برنامج الوصول الشامل، الذي يعد أحد الإنجازات الوطنية المهمة التي نفذها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع عدد من الأجهزة والجهات المحلية والعالمية ذات العلاقة.


وقام المركز بإعداد الأدلة الإرشادية للبرنامج في البيئة العمرانية، ووسائط النقل البرية، ووسائط النقل البحرية، والوجهات السياحية وقطاعات الإيواء، وتم تبنيه من قبل الدولة -رعاها الله- بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم "35362" بتاريخ 22 من شهر رمضان 1434هـ.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
03:11 AM

"سلمان لأبحاث الإعاقة" يعلن تفاصيل فعاليات المؤتمر الدولي الخامس.. الثلاثاء المقبل

برعاية الأمير "سلطان بن سلمان".. وينظمه المركز بالرياض يومي 15 و16 رجب القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية الأمير سلطان بن سلمان، يعقد مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالرياض، الثلاثاء القادم، مؤتمرًا صحفيًّا، للإعلان، يوم الثلاثاء المقبل، للإعلان عن فعاليات وأنشطة المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل والمعرض المصاحب، والذي ينظمه المركز تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال الرياض، خلال يومي 15و16 رجب 1439هـ الموافقين 1و 2 من شهر أبريل القادم.


ومن جهته، أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أن الرعاية من المقام الكريم –حفظه الله- والاهتمام الكبير من الدولة بالمؤتمرات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، هو إعلان بأن قضية الإعاقة والمعوقين تمثل عنصراً رئيساً في اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شخصياً والدولة –رعاها الله– وحاضره ضمن الرؤية الوطنية 2030.

ويشارك في تنظيم المؤتمر كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، وجمعية الأطفال المعوقين.

ويتزامن حفل الافتتاح مع تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في دورتها الثانية، بفروعها الثلاثة: الطبية الصحية، والاجتماعية التأهيلية، والتعليمية والتربوية.

ويتناول الحفل جهود مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وشركائه من الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسي المركز في تنظيم ونجاح المؤتمرات الأربعة السابقة ومخرجاتها التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتخدم قضاياهم، وكذلك جهود مؤسسي وشركاء المركز وداعمي ورعاة المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل.


يذكر أن المؤتمر الدولي الخامس يعرض خلاله "123" ورقة عمل، تقدم في المحاضرات وورش العمل، و"44" ملصقاً علمياً، بمشاركة "54" متحدثاً من "18" دولة، تغطي مشاركاتهم المحاور العلمية للمؤتمر، كما يتناول المؤتمر من خلال ورشة عمل متخصصة مناقشة آخر مستجدات تفعيل برنامج الوصول الشامل، الذي يعد أحد الإنجازات الوطنية المهمة التي نفذها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع عدد من الأجهزة والجهات المحلية والعالمية ذات العلاقة.


وقام المركز بإعداد الأدلة الإرشادية للبرنامج في البيئة العمرانية، ووسائط النقل البرية، ووسائط النقل البحرية، والوجهات السياحية وقطاعات الإيواء، وتم تبنيه من قبل الدولة -رعاها الله- بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم "35362" بتاريخ 22 من شهر رمضان 1434هـ.

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