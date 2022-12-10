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"آل سلطان": ضربة البرد سترفع أسعار الخضراوات لـ 3 أشهر قادمة

صندوق الكوسة "حجم 12 كجم" يرتفع من 9 ريالات لـ 60 ريالاً

أكد أحد أشهر المزارعين بمحافظة الأفلاج أن "ضربة البرد" في أول أيام المربعانية تؤشر إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية من الخضراوات على مدى ثلاثة أشهر قادمة.

وقال الخبير المزارعي وأشهر الباعة السعوديين بسوق الخضار في محافظة الأفلاج غصين آل سلطان لـ"سبق": تُعتبر ضربة البرد في أول أيام المربعانية في المنطقة الوسطى من السنوات الفريدة، وتعطي مؤشراً على استمرار ارتفاع الأسعار في المنتجات المحلية من الخضراوات لثلاثة أشهر قادمة، ثم بعدها تبدأ الأسعار في الارتداد، ولكن ببطء؛ وذلك بسبب طول فترة زراعة المنتج في فصل شتاء بعكس فصل الصيف.

وأضاف: البرد القارص يقتل المنتج الزراعي، ولم تبقَ إلا البيوت المحمية المكيفة، ولكن منتجاتها لا تغطي السوق، لذلك يقلّ المنتج لدى المزارع، ويرتفع بالنسبة للمستهلك.

وأردف: قبل ثلاثة أيام كان متوسط سعر صندوق الكوسة من حجم 12 كجم تسعة ريالات، واليوم أصبح 60 ريالاً.

وتابع: يتصدّر الزنجبيل وغيره من المنتجات الحارة المشتريات من محالّ الخضراوات في فضل الشتاء، كما أن الأهالي يُقبلون في فصل الشتاء على شراء المنتجات المحلية من الخضراوات؛ من أجل مقاومة البرد وضمان جودة تغذية الأطفال.

وقال "أبو سلطان": محافظة الأفلاج تنتج أكثر من 20 منتجاً من الخضراوات وهي الخيار والباذنجان والكوسة والفاصوليا وجميع أنواع الفلفل والطماطم والقرع بجميع أنواعه وغيره، بالإضافة إلى جميع أنواع الورقيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل سلطان": ضربة البرد سترفع أسعار الخضراوات لـ 3 أشهر قادمة
سبق

أكد أحد أشهر المزارعين بمحافظة الأفلاج أن "ضربة البرد" في أول أيام المربعانية تؤشر إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية من الخضراوات على مدى ثلاثة أشهر قادمة.

وقال الخبير المزارعي وأشهر الباعة السعوديين بسوق الخضار في محافظة الأفلاج غصين آل سلطان لـ"سبق": تُعتبر ضربة البرد في أول أيام المربعانية في المنطقة الوسطى من السنوات الفريدة، وتعطي مؤشراً على استمرار ارتفاع الأسعار في المنتجات المحلية من الخضراوات لثلاثة أشهر قادمة، ثم بعدها تبدأ الأسعار في الارتداد، ولكن ببطء؛ وذلك بسبب طول فترة زراعة المنتج في فصل شتاء بعكس فصل الصيف.

وأضاف: البرد القارص يقتل المنتج الزراعي، ولم تبقَ إلا البيوت المحمية المكيفة، ولكن منتجاتها لا تغطي السوق، لذلك يقلّ المنتج لدى المزارع، ويرتفع بالنسبة للمستهلك.

وأردف: قبل ثلاثة أيام كان متوسط سعر صندوق الكوسة من حجم 12 كجم تسعة ريالات، واليوم أصبح 60 ريالاً.

وتابع: يتصدّر الزنجبيل وغيره من المنتجات الحارة المشتريات من محالّ الخضراوات في فضل الشتاء، كما أن الأهالي يُقبلون في فصل الشتاء على شراء المنتجات المحلية من الخضراوات؛ من أجل مقاومة البرد وضمان جودة تغذية الأطفال.

وقال "أبو سلطان": محافظة الأفلاج تنتج أكثر من 20 منتجاً من الخضراوات وهي الخيار والباذنجان والكوسة والفاصوليا وجميع أنواع الفلفل والطماطم والقرع بجميع أنواعه وغيره، بالإضافة إلى جميع أنواع الورقيات.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
02:10 PM

"آل سلطان": ضربة البرد سترفع أسعار الخضراوات لـ 3 أشهر قادمة

صندوق الكوسة "حجم 12 كجم" يرتفع من 9 ريالات لـ 60 ريالاً

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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أكد أحد أشهر المزارعين بمحافظة الأفلاج أن "ضربة البرد" في أول أيام المربعانية تؤشر إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية من الخضراوات على مدى ثلاثة أشهر قادمة.

وقال الخبير المزارعي وأشهر الباعة السعوديين بسوق الخضار في محافظة الأفلاج غصين آل سلطان لـ"سبق": تُعتبر ضربة البرد في أول أيام المربعانية في المنطقة الوسطى من السنوات الفريدة، وتعطي مؤشراً على استمرار ارتفاع الأسعار في المنتجات المحلية من الخضراوات لثلاثة أشهر قادمة، ثم بعدها تبدأ الأسعار في الارتداد، ولكن ببطء؛ وذلك بسبب طول فترة زراعة المنتج في فصل شتاء بعكس فصل الصيف.

وأضاف: البرد القارص يقتل المنتج الزراعي، ولم تبقَ إلا البيوت المحمية المكيفة، ولكن منتجاتها لا تغطي السوق، لذلك يقلّ المنتج لدى المزارع، ويرتفع بالنسبة للمستهلك.

وأردف: قبل ثلاثة أيام كان متوسط سعر صندوق الكوسة من حجم 12 كجم تسعة ريالات، واليوم أصبح 60 ريالاً.

وتابع: يتصدّر الزنجبيل وغيره من المنتجات الحارة المشتريات من محالّ الخضراوات في فضل الشتاء، كما أن الأهالي يُقبلون في فصل الشتاء على شراء المنتجات المحلية من الخضراوات؛ من أجل مقاومة البرد وضمان جودة تغذية الأطفال.

وقال "أبو سلطان": محافظة الأفلاج تنتج أكثر من 20 منتجاً من الخضراوات وهي الخيار والباذنجان والكوسة والفاصوليا وجميع أنواع الفلفل والطماطم والقرع بجميع أنواعه وغيره، بالإضافة إلى جميع أنواع الورقيات.

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