"الجبير" يستقبل عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة اليوم، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي النائبة ناتالي قوليه.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.