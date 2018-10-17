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"المدني" يعلن تفاصيل إنقاذ عامل الدواسر من عمق 210 أمتار

بعد سقوطه بداخل بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر

تأكيداً لما نشرته "سبق" في الساعات الماضية حول إنقاذ فرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر أحد العمال، بعد سقوطه داخل بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن عمليات الدفاع المدني بوادي الدواسر تلقت ظهر اليوم بلاغاً يفيد بسقوط عامل في بئر ارتوازية يبلغ عمقها ٤٠٠ متر وعرضها 14 بوصة، وذلك في مزرعة تبعد عن المحافظة ٦٠ كيلومتراً.

وفي التفاصيل، قال "الحمادي" لـ"سبق" إن فرق الدفاع المدني وصلت بكامل تجهيزاتها الفنية للموقع، حيث تم رصد الشخص على مسافة ٢١٠ أمتار وهو لازال على قيد الحياة، ليتم فوراً العمل على إنقاذه من خلال التجهيزات الفنية الحديثة، والتي مكنت وصول الأكسجين للشخص، ومن ثم تأمين عدم انزلاقه للأسفل وسحبه إلى خارج البئر، وهو بصحة جيدة بعد احتجازه لساعات.

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"المدني" يعلن تفاصيل إنقاذ عامل الدواسر من عمق 210 أمتار
سبق

تأكيداً لما نشرته "سبق" في الساعات الماضية حول إنقاذ فرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر أحد العمال، بعد سقوطه داخل بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن عمليات الدفاع المدني بوادي الدواسر تلقت ظهر اليوم بلاغاً يفيد بسقوط عامل في بئر ارتوازية يبلغ عمقها ٤٠٠ متر وعرضها 14 بوصة، وذلك في مزرعة تبعد عن المحافظة ٦٠ كيلومتراً.

وفي التفاصيل، قال "الحمادي" لـ"سبق" إن فرق الدفاع المدني وصلت بكامل تجهيزاتها الفنية للموقع، حيث تم رصد الشخص على مسافة ٢١٠ أمتار وهو لازال على قيد الحياة، ليتم فوراً العمل على إنقاذه من خلال التجهيزات الفنية الحديثة، والتي مكنت وصول الأكسجين للشخص، ومن ثم تأمين عدم انزلاقه للأسفل وسحبه إلى خارج البئر، وهو بصحة جيدة بعد احتجازه لساعات.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
10:17 PM

"المدني" يعلن تفاصيل إنقاذ عامل الدواسر من عمق 210 أمتار

بعد سقوطه بداخل بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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11,587

تأكيداً لما نشرته "سبق" في الساعات الماضية حول إنقاذ فرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر أحد العمال، بعد سقوطه داخل بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن عمليات الدفاع المدني بوادي الدواسر تلقت ظهر اليوم بلاغاً يفيد بسقوط عامل في بئر ارتوازية يبلغ عمقها ٤٠٠ متر وعرضها 14 بوصة، وذلك في مزرعة تبعد عن المحافظة ٦٠ كيلومتراً.

وفي التفاصيل، قال "الحمادي" لـ"سبق" إن فرق الدفاع المدني وصلت بكامل تجهيزاتها الفنية للموقع، حيث تم رصد الشخص على مسافة ٢١٠ أمتار وهو لازال على قيد الحياة، ليتم فوراً العمل على إنقاذه من خلال التجهيزات الفنية الحديثة، والتي مكنت وصول الأكسجين للشخص، ومن ثم تأمين عدم انزلاقه للأسفل وسحبه إلى خارج البئر، وهو بصحة جيدة بعد احتجازه لساعات.

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