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النرويج تلغي مناورات عسكرية بسبب "كورونا"

حتى لا يكون الجيش عبئاً على النظام الصحي المدني

أوقف الجيش النرويجي المناورات العسكرية الدولية التي تتألف من نحو 15 ألف جندي؛ وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" في النرويج.

وقال رئيس مركز عمليات الجيش رون جاكوبسن خلال مؤتمر صحفي: إلغاء التدريبات يعكس رغبة الجيش النرويجي في تجنب أن يكون عبئاً على النظام الصحي المدني.

وأضاف: نريد الحفاظ على القدرات القتالية للجيش حتى نتمكن من دعم المجتمع في الأوقات العصيبة المقبلة.

وكان من المقرر أن تبدأ المناورات العسكرية الرئيسية غداً الخميس بمشاركة 6000 جندي من بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة ونحو 9000 من النرويج.

الجيش النرويجي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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النرويج تلغي مناورات عسكرية بسبب "كورونا"
سبق

أوقف الجيش النرويجي المناورات العسكرية الدولية التي تتألف من نحو 15 ألف جندي؛ وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" في النرويج.

وقال رئيس مركز عمليات الجيش رون جاكوبسن خلال مؤتمر صحفي: إلغاء التدريبات يعكس رغبة الجيش النرويجي في تجنب أن يكون عبئاً على النظام الصحي المدني.

وأضاف: نريد الحفاظ على القدرات القتالية للجيش حتى نتمكن من دعم المجتمع في الأوقات العصيبة المقبلة.

وكان من المقرر أن تبدأ المناورات العسكرية الرئيسية غداً الخميس بمشاركة 6000 جندي من بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة ونحو 9000 من النرويج.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:57 PM

النرويج تلغي مناورات عسكرية بسبب "كورونا"

حتى لا يكون الجيش عبئاً على النظام الصحي المدني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقف الجيش النرويجي المناورات العسكرية الدولية التي تتألف من نحو 15 ألف جندي؛ وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" في النرويج.

وقال رئيس مركز عمليات الجيش رون جاكوبسن خلال مؤتمر صحفي: إلغاء التدريبات يعكس رغبة الجيش النرويجي في تجنب أن يكون عبئاً على النظام الصحي المدني.

وأضاف: نريد الحفاظ على القدرات القتالية للجيش حتى نتمكن من دعم المجتمع في الأوقات العصيبة المقبلة.

وكان من المقرر أن تبدأ المناورات العسكرية الرئيسية غداً الخميس بمشاركة 6000 جندي من بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة ونحو 9000 من النرويج.

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