سجلت بوركينافاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأفاد جهاز الإعلام الحكومي في بوركينافاسو في بيان اليوم بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2056 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 58 شخصاً.

كورونا في بوركينا فاسو.. 24 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.. ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-01 سجلت بوركينافاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأفاد جهاز الإعلام الحكومي في بوركينافاسو في بيان اليوم بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2056 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 58 شخصاً.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 04:21 PM

كورونا في بوركينا فاسو.. 24 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.. ولا وفيات إجمالي حالات الإصابات بلغ 2056 والوفيات 58 شخصاً





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سجلت بوركينافاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأفاد جهاز الإعلام الحكومي في بوركينافاسو في بيان اليوم بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2056 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 58 شخصاً.