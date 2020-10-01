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كورونا في بوركينا فاسو.. 24 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.. ولا وفيات

إجمالي حالات الإصابات بلغ 2056 والوفيات 58 شخصاً

سجلت بوركينافاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأفاد جهاز الإعلام الحكومي في بوركينافاسو في بيان اليوم بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2056 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 58 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في بوركينا فاسو.. 24 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.. ولا وفيات
سبق

سجلت بوركينافاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأفاد جهاز الإعلام الحكومي في بوركينافاسو في بيان اليوم بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2056 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 58 شخصاً.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
04:21 PM

كورونا في بوركينا فاسو.. 24 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.. ولا وفيات

إجمالي حالات الإصابات بلغ 2056 والوفيات 58 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بوركينافاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأفاد جهاز الإعلام الحكومي في بوركينافاسو في بيان اليوم بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2056 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 58 شخصاً.

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