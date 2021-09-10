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"مدني مكة" تحذّر من تغيرات جوية تستمر إلى 7 مساءً

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" تحذّر من تغيرات جوية تستمر إلى 7 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
01:54 PM

"مدني مكة" تحذّر من تغيرات جوية تستمر إلى 7 مساءً

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

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