النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

وفاة وإصابة 12 في حادث انهيار خزان أرضي بسليمانية جدة

الهلال الأحمر يباشر الحادث وينقل 3 حالات حرجة للمستشفى

لقي اثنان مصرعهما وأصيب عشرة آخرون إثر انهيار خزان مياه أرضي بحي السليمانية بجنوب جدة، فيما نُقل ثلاثة للمستشفى في حالة حرجة، بينما عولجت سبع حالات في الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة عند الساعة الثانية وعشرين دقيقة من مساء اليوم، عن وجود انهيار في خزان ماء أرضي لمشروع سكني تحت الإنشاء.

وأضاف: على الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية للتعامل مع الإصابات بمتابعة مدير إدارة الإسعاف سلطان سعد المالكي، وإشراف مباشر بالموقع من قبل مشرف المراكز الإسعافية نايف صالح الدوقي، ورئيس القيادة الميدانية عبدالرحمن عصام الدين، والقائد الميداني محمد علي الشهري.

ولفت إلى أنه بعد عملية إخلاء المصابين من قبل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني، مشيراً إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية لجميع المصابين.

انهيار خزان أرضي جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفاة وإصابة 12 في حادث انهيار خزان أرضي بسليمانية جدة
سبق

لقي اثنان مصرعهما وأصيب عشرة آخرون إثر انهيار خزان مياه أرضي بحي السليمانية بجنوب جدة، فيما نُقل ثلاثة للمستشفى في حالة حرجة، بينما عولجت سبع حالات في الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة عند الساعة الثانية وعشرين دقيقة من مساء اليوم، عن وجود انهيار في خزان ماء أرضي لمشروع سكني تحت الإنشاء.

وأضاف: على الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية للتعامل مع الإصابات بمتابعة مدير إدارة الإسعاف سلطان سعد المالكي، وإشراف مباشر بالموقع من قبل مشرف المراكز الإسعافية نايف صالح الدوقي، ورئيس القيادة الميدانية عبدالرحمن عصام الدين، والقائد الميداني محمد علي الشهري.

ولفت إلى أنه بعد عملية إخلاء المصابين من قبل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني، مشيراً إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية لجميع المصابين.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
06:40 PM

وفاة وإصابة 12 في حادث انهيار خزان أرضي بسليمانية جدة

الهلال الأحمر يباشر الحادث وينقل 3 حالات حرجة للمستشفى

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
9,307

لقي اثنان مصرعهما وأصيب عشرة آخرون إثر انهيار خزان مياه أرضي بحي السليمانية بجنوب جدة، فيما نُقل ثلاثة للمستشفى في حالة حرجة، بينما عولجت سبع حالات في الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة عند الساعة الثانية وعشرين دقيقة من مساء اليوم، عن وجود انهيار في خزان ماء أرضي لمشروع سكني تحت الإنشاء.

وأضاف: على الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية للتعامل مع الإصابات بمتابعة مدير إدارة الإسعاف سلطان سعد المالكي، وإشراف مباشر بالموقع من قبل مشرف المراكز الإسعافية نايف صالح الدوقي، ورئيس القيادة الميدانية عبدالرحمن عصام الدين، والقائد الميداني محمد علي الشهري.

ولفت إلى أنه بعد عملية إخلاء المصابين من قبل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني، مشيراً إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية لجميع المصابين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,147
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,536
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,881
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة