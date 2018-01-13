تهدم فوق رؤوسهم.. مقتل 5 مصريين في انهيار عقار بالإسكندرية

صدر قرار إزالة بحقه في 2017

قُتِل 5 مصريين، وأصيب آخر، اليوم الاثنين؛ جراء انهيار عقار كانوا داخله في منطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية.

وأفاد سكرتير عام محافظة الإسكندرية اللواء حمدي الحشاش، أن العقار مكون من ثلاثة طوابق، وهو بناء قديم وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض برخصة هدم لسنة 2017، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبيّن "الحشاش" أنه جرى نقل الجثث لمشرحة الإسعاف، والمصاب للمستشفى الأميري الجامعي.