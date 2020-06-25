"الجامع" نائبًا أعلى لرئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة بأرامكو

يحظى بخبرة واسعة ومتنوعة في المناصب القيادية والإدارية

أعلنت أرامكو السعودية، مؤخرًا، عن تعيين نبيل بن عبدالله الجامع، في منصب النائب الأعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة، وهو القطاع الذي استحدثته الشركة مؤخرًا؛ وذلك اعتبارًا من 10 ذي القعدة 1441هـ (1 يوليو 2020م).

وكان "الجامع" يشغل قبل ذلك منصب النائب الأعلى للرئيس لقطاع التشغيل وخدمات الأعمال بالوكالة منذ شهر يناير 2020م.

وباعتباره عضوًا في الإدارة التنفيذية، يحظى "الجامع" بخبرة واسعة ومتنوعة في المناصب القيادية والإدارية؛ فقبل توليه منصب النائب الأعلى للرئيس لقطاع التشغيل وخدمات الأعمال، كان يشغل منصب نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية منذ شهر يونيو 2018م. وشغل قبله منصب نائب الرئيس للموارد البشرية اعتبارًا من شهر نوفمبر 2017م، كما تولى رئاسة مكتب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية منذ شهر يونيو 2016م.

ومن المناصب القيادية التي شغلها سابقًا منصب نائب الرئيس لخطوط الأنابيب والتوزيع والفرض في شهر مايو 2015م، ومنصب المدير التنفيذي للخدمات الصناعية في شهر يناير 2012م، ومنصب المدير التنفيذي لخدمات أحياء السكن خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2012م، ومنصب المدير العام للتدريب وتطوير الكفاءات الوظيفية في عام 2006م.

جدير بالذكر أن الجامع استهل حياته المهنية في أرامكو السعودية عام 1980م في قسم تملك البيوت، ثم انضم بعد ذلك إلى برنامج الشهادة الجامعية الذي ترعاه الشركة، وحصل من خلال هذا البرنامج على درجة البكالوريوس في عام 1985م، ثم درجة الماجستير في عام 1998م في تخطيط المدن والأقاليم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وعقب تخرجه من الجامعة، عاد الجامع إلى قسم تملّك البيوت؛ حيث اضطلع بالعديد من الأدوار القيادية قبل أن يُعَيّن رئيسًا لوحدة تملك البيوت في عام 1992م.

وفي شهر سبتمبر 1998م، شغل "الجامع" منصب رئيس قسم تملك البيوت وتطوير أحياء السكن، ثم شغل في عام 2000م منصب مدير المدارس الحكومية التي بنتها أرامكو السعودية. وفي شهر فبراير 2002م، وأصبح مديرًا لإدارة خدمات أحياء السكن المركزية. وخلال هذه الفترة من حياته المهنية، أسندت إليه العديد من المهمات الإدارية في دائرة العلاقات بالموظفين والتدريب ودائرة خدمات أحياء السكن، بالإضافة إلى شغله منصب المدير العام للخدمات الطبية بالوكالة، ومدير شؤون الموظفين بالوكالة، والمدير التنفيذي لخدمات أحياء السكن والمباني والمكاتب بالوكالة؛ علمًا بأن جميع هذه المهمات تندرج ضمن مسؤوليات دائرة الموارد البشرية والخدمات المساندة التي تم استحداثها مؤخرًا بقيادة "الجامع".

ويرأس "الجامع" حاليًا مجلس إدارة شركة جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، وعضوية العديد من مجالس الإدارة الأخرى. ويشار إلى أنه شارك في عديد من الدورات التدريبية المخصصة للإداريين التنفيذيين، من بينها برنامج القيادة المتقدمة، وبرنامج المفاوضات الاستراتيجية، والبرنامج الجامعي للإداريين التنفيذيين.