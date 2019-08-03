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من بين 3 فقط بالعالم.. اكتشاف حالة سكري نادرة بالمدينة المنورة

مستشفى الملك فهد العام استطاع تشخيصها ووضع الخطة العلاجية

تمكن مركز السكر والغدد الصماء بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، بقيادة الدكتور منصور بركة الحربي استشاري أمراض السكري، من اكتشاف حالة سكري من نوع نادر جداً؛ نتيجة خلل جيني وراثي "MODY8" لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً.

وقال "الحربي": تمت معاينة المريضة في العيادة بعد تحويلها إلى مركز السكر للمتابعة الدورية كمريضة سكري وكان هناك اشتباه في نوع نادر من أنواع السكري.

وأضاف: أثبتت التحاليل والفحوص الجينية للمريضة صحة التشخيص والإصابة بهذا النوع النادر من السكري.

وأردف: تخضع المريضة الآن لمتابعة مستمرة لاستكمال خطتها العلاجية واستكمال دراسة بقية أفراد العائلة، وتشير الدراسات المنشورة لهذا المرض إلى وجوده في ثلاث عائلات فقط على مستوى العالم.

وقدم مدير عام مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الدكتور أيمن بن محمد خرابه الشكر الجزيل لجميع العاملين بالمركز وطاقم الطبي المشرف على الحالة؛ لتميزهم في اكتشاف هذه الحالة النادرة، ووضع خطة علاجية مما يرفع المستوى التشخيصي والعلاجي.

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من بين 3 فقط بالعالم.. اكتشاف حالة سكري نادرة بالمدينة المنورة
سبق

تمكن مركز السكر والغدد الصماء بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، بقيادة الدكتور منصور بركة الحربي استشاري أمراض السكري، من اكتشاف حالة سكري من نوع نادر جداً؛ نتيجة خلل جيني وراثي "MODY8" لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً.

وقال "الحربي": تمت معاينة المريضة في العيادة بعد تحويلها إلى مركز السكر للمتابعة الدورية كمريضة سكري وكان هناك اشتباه في نوع نادر من أنواع السكري.

وأضاف: أثبتت التحاليل والفحوص الجينية للمريضة صحة التشخيص والإصابة بهذا النوع النادر من السكري.

وأردف: تخضع المريضة الآن لمتابعة مستمرة لاستكمال خطتها العلاجية واستكمال دراسة بقية أفراد العائلة، وتشير الدراسات المنشورة لهذا المرض إلى وجوده في ثلاث عائلات فقط على مستوى العالم.

وقدم مدير عام مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الدكتور أيمن بن محمد خرابه الشكر الجزيل لجميع العاملين بالمركز وطاقم الطبي المشرف على الحالة؛ لتميزهم في اكتشاف هذه الحالة النادرة، ووضع خطة علاجية مما يرفع المستوى التشخيصي والعلاجي.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
03:45 PM

من بين 3 فقط بالعالم.. اكتشاف حالة سكري نادرة بالمدينة المنورة

مستشفى الملك فهد العام استطاع تشخيصها ووضع الخطة العلاجية

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
6
15,351

تمكن مركز السكر والغدد الصماء بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، بقيادة الدكتور منصور بركة الحربي استشاري أمراض السكري، من اكتشاف حالة سكري من نوع نادر جداً؛ نتيجة خلل جيني وراثي "MODY8" لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً.

وقال "الحربي": تمت معاينة المريضة في العيادة بعد تحويلها إلى مركز السكر للمتابعة الدورية كمريضة سكري وكان هناك اشتباه في نوع نادر من أنواع السكري.

وأضاف: أثبتت التحاليل والفحوص الجينية للمريضة صحة التشخيص والإصابة بهذا النوع النادر من السكري.

وأردف: تخضع المريضة الآن لمتابعة مستمرة لاستكمال خطتها العلاجية واستكمال دراسة بقية أفراد العائلة، وتشير الدراسات المنشورة لهذا المرض إلى وجوده في ثلاث عائلات فقط على مستوى العالم.

وقدم مدير عام مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الدكتور أيمن بن محمد خرابه الشكر الجزيل لجميع العاملين بالمركز وطاقم الطبي المشرف على الحالة؛ لتميزهم في اكتشاف هذه الحالة النادرة، ووضع خطة علاجية مما يرفع المستوى التشخيصي والعلاجي.

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