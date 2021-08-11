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"صيف السعودية"..  متنزه غابة رغدان يحتضن الفعاليات النوعية الكبرى

تقام على مساحة ١٥ ألف متر مربع وسط الغابات الكثيفة والمساحات الخضراء

يحتضن متنزه غابة رغدان في منطقة الباحة فعالية "أرض المغامرات" التي انطلقت في الرابع من أغسطس الجاري ضمن أنشطة برنامج "صيف السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك" ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١، وتأتي هذه الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.

وتقام فعالية "أرض المغامرات" على مساحة ١٥ ألف متر مربع، وسط الغابات الكثيفة والمساحات الخضراء والمناخ الرائع وأجواء مفعمة بالمتعة والتشويق مع المغامرات الجبلية وساحات الألعاب ومناطق الجلوس ومواقع عربات بيع الأطعمة والمشروبات، كما تضم الغابة أكبر مساحة مفتوحة لمغامرات الرماية "البنت بول" في المملكة، إضافة إلى منطقة التسوّق وبرج التحدّي.

ويمكن للسيّاح والزوّار التعرف على مزيدٍ من المعلومات عبر زيارة منصة "روح السعودية" (visitsaudi.com) التي تتيح حجز وشراء تذاكر عدد من التجارب الممتعة مثل "برج التحدّي وحماية الرئيس ومعركة الحصن" علماً بأن فعالية أرض المغامرات تفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، كما خصصت الفعالية لجميع الفئات العمرية؛ مع اشتراط التحصين لمَن تجاوزت أعمارهم ١٢ سنة، كما تطبق الإجراءات الاحترازية بلبس الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي في كل المواقع والأوقات لضمان تجربة ممتعة وسلسة وآمنة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة، قد أطلقت بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات؛ فعالية "أرض المغامرات" ضمن ٣٠ فعالية نوعية كبرى في ٦ مدن حول المملكة، تضم ما يزيد على ٣٠٠ من الأنشطة والعروض الشيقة، التي تأتي في إطار موسم صيف السعودية الذي أطلقته الهيئة في ٢٤ يونيو الماضي تحت شعار "صيفنا على جوك" في ١١ وجهة سياحية، تقدم أكثر من ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية ممتعة، عبر أكثر من ٢٥٠ شريكاً من القطاع الخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صيف السعودية"..  متنزه غابة رغدان يحتضن الفعاليات النوعية الكبرى
سبق

يحتضن متنزه غابة رغدان في منطقة الباحة فعالية "أرض المغامرات" التي انطلقت في الرابع من أغسطس الجاري ضمن أنشطة برنامج "صيف السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك" ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١، وتأتي هذه الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.

وتقام فعالية "أرض المغامرات" على مساحة ١٥ ألف متر مربع، وسط الغابات الكثيفة والمساحات الخضراء والمناخ الرائع وأجواء مفعمة بالمتعة والتشويق مع المغامرات الجبلية وساحات الألعاب ومناطق الجلوس ومواقع عربات بيع الأطعمة والمشروبات، كما تضم الغابة أكبر مساحة مفتوحة لمغامرات الرماية "البنت بول" في المملكة، إضافة إلى منطقة التسوّق وبرج التحدّي.

ويمكن للسيّاح والزوّار التعرف على مزيدٍ من المعلومات عبر زيارة منصة "روح السعودية" (visitsaudi.com) التي تتيح حجز وشراء تذاكر عدد من التجارب الممتعة مثل "برج التحدّي وحماية الرئيس ومعركة الحصن" علماً بأن فعالية أرض المغامرات تفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، كما خصصت الفعالية لجميع الفئات العمرية؛ مع اشتراط التحصين لمَن تجاوزت أعمارهم ١٢ سنة، كما تطبق الإجراءات الاحترازية بلبس الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي في كل المواقع والأوقات لضمان تجربة ممتعة وسلسة وآمنة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة، قد أطلقت بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات؛ فعالية "أرض المغامرات" ضمن ٣٠ فعالية نوعية كبرى في ٦ مدن حول المملكة، تضم ما يزيد على ٣٠٠ من الأنشطة والعروض الشيقة، التي تأتي في إطار موسم صيف السعودية الذي أطلقته الهيئة في ٢٤ يونيو الماضي تحت شعار "صيفنا على جوك" في ١١ وجهة سياحية، تقدم أكثر من ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية ممتعة، عبر أكثر من ٢٥٠ شريكاً من القطاع الخاص.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
10:30 AM

"صيف السعودية"..  متنزه غابة رغدان يحتضن الفعاليات النوعية الكبرى

تقام على مساحة ١٥ ألف متر مربع وسط الغابات الكثيفة والمساحات الخضراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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يحتضن متنزه غابة رغدان في منطقة الباحة فعالية "أرض المغامرات" التي انطلقت في الرابع من أغسطس الجاري ضمن أنشطة برنامج "صيف السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك" ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١، وتأتي هذه الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.

وتقام فعالية "أرض المغامرات" على مساحة ١٥ ألف متر مربع، وسط الغابات الكثيفة والمساحات الخضراء والمناخ الرائع وأجواء مفعمة بالمتعة والتشويق مع المغامرات الجبلية وساحات الألعاب ومناطق الجلوس ومواقع عربات بيع الأطعمة والمشروبات، كما تضم الغابة أكبر مساحة مفتوحة لمغامرات الرماية "البنت بول" في المملكة، إضافة إلى منطقة التسوّق وبرج التحدّي.

ويمكن للسيّاح والزوّار التعرف على مزيدٍ من المعلومات عبر زيارة منصة "روح السعودية" (visitsaudi.com) التي تتيح حجز وشراء تذاكر عدد من التجارب الممتعة مثل "برج التحدّي وحماية الرئيس ومعركة الحصن" علماً بأن فعالية أرض المغامرات تفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، كما خصصت الفعالية لجميع الفئات العمرية؛ مع اشتراط التحصين لمَن تجاوزت أعمارهم ١٢ سنة، كما تطبق الإجراءات الاحترازية بلبس الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي في كل المواقع والأوقات لضمان تجربة ممتعة وسلسة وآمنة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة، قد أطلقت بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات؛ فعالية "أرض المغامرات" ضمن ٣٠ فعالية نوعية كبرى في ٦ مدن حول المملكة، تضم ما يزيد على ٣٠٠ من الأنشطة والعروض الشيقة، التي تأتي في إطار موسم صيف السعودية الذي أطلقته الهيئة في ٢٤ يونيو الماضي تحت شعار "صيفنا على جوك" في ١١ وجهة سياحية، تقدم أكثر من ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية ممتعة، عبر أكثر من ٢٥٠ شريكاً من القطاع الخاص.

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