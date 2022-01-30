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"العدل" توضح آلية التعامل مع دعاوى "تخبيب الزوجة"

تبدأ بالشرطة وتنتهي في المحكمة الجزائية

أوضحت وزارة العدل أن آلية التعامل مع دعاوى تخبيب الزوجة على زوجها يكمن في تقديم بلاغ بذلك لدى الشرطة، واستكمال إجراءات التحقيق الأولية، وجمع المعلومات والإيضاحات اللازمة، إلى جانب رفع دعوى ومباشرتها أمام المحكمة الجزائية، مع تضمين صحيفة الدعوى -رقم قيد الدعوى العامة- أو أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة.

جاء ذلك الإيضاح التي قدّمته وزارة العدل ممثلة في "التواصل العدلي" على استفسار وردها بخصوص آلية رفع دعوة تخبيب الزوجة على زوجها، مما أدى إلى مفسدة، متسائلاً: ما هي الآلية والخطوات لرفع الدعوى.

وزارة العدل تخبيب الزوجة

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"العدل" توضح آلية التعامل مع دعاوى "تخبيب الزوجة"
سبق

أوضحت وزارة العدل أن آلية التعامل مع دعاوى تخبيب الزوجة على زوجها يكمن في تقديم بلاغ بذلك لدى الشرطة، واستكمال إجراءات التحقيق الأولية، وجمع المعلومات والإيضاحات اللازمة، إلى جانب رفع دعوى ومباشرتها أمام المحكمة الجزائية، مع تضمين صحيفة الدعوى -رقم قيد الدعوى العامة- أو أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة.

جاء ذلك الإيضاح التي قدّمته وزارة العدل ممثلة في "التواصل العدلي" على استفسار وردها بخصوص آلية رفع دعوة تخبيب الزوجة على زوجها، مما أدى إلى مفسدة، متسائلاً: ما هي الآلية والخطوات لرفع الدعوى.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
07:21 PM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:12 AM

"العدل" توضح آلية التعامل مع دعاوى "تخبيب الزوجة"

تبدأ بالشرطة وتنتهي في المحكمة الجزائية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
7,695

أوضحت وزارة العدل أن آلية التعامل مع دعاوى تخبيب الزوجة على زوجها يكمن في تقديم بلاغ بذلك لدى الشرطة، واستكمال إجراءات التحقيق الأولية، وجمع المعلومات والإيضاحات اللازمة، إلى جانب رفع دعوى ومباشرتها أمام المحكمة الجزائية، مع تضمين صحيفة الدعوى -رقم قيد الدعوى العامة- أو أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة.

جاء ذلك الإيضاح التي قدّمته وزارة العدل ممثلة في "التواصل العدلي" على استفسار وردها بخصوص آلية رفع دعوة تخبيب الزوجة على زوجها، مما أدى إلى مفسدة، متسائلاً: ما هي الآلية والخطوات لرفع الدعوى.

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