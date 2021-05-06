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أمين الطائف يصدر قراراً بترقية 68 موظفاً بأمانة الطائف

بمختلف المسميات.. بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية

صدر قرار أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، بترقية 68 موظفاً من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، وذلك من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف سلطان الثقفي: القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة.
وأضاف: القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.
وأكد حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وشملت الترقيات: "رداد ضعيف السفياني، عواض صالح السيالي، عابد عباد القرشي، منصور حمدان الثبيتي، فيصل معتوق السليماني، عبدالله قابل السفياني، عبدالوهاب عبدالرحمن الحميدي، موسى مساعد المالكي، نايف مرضي العتيبي، سعد احمد العميرى‘ فائز حامد السالمي، منصور فايز الجودي، محمد معيوض الثبيتي، محمد فائع الجوني، ماجد محمد المالكي، فهاد حامد الحمياني، فهد مطلق الحمياني، مشعل ماطر القثامي، عمر عباد القرشي، ظافر سعيد العمري، عدنان إبراهيم الطويرقي، صالح خلف العتيبي، عبدالوهاب مردد الطلحي، عبدالله بن أحمد الغامدي، خالد حسين آل مفرح، فهد عبدالمحسن الشنبري، محمد مهوس المالكي، منصور سعيد الثبيتي، بندر حمد الحمياني، إبراهيم سالم الفقيه، بندر داخل الحارثي، عبدالحكيم عطيه المالكي، بدر عائض الجعيد، مازن إبراهيم الدماس، عبدالله مبارك الجعيد، مشعل وصل الله السفياني، أحمد شاهر الشهري، إبراهيم عبدالله الحارثى، أحمد عبدالله الحارثي، سلطان سالم القرشي، علي شاكر الحارثي، منير ساعد الربيعي، عويف سعد الحارثي، خلف شتوي الحلافي، دايل حسن الشهراني، فهد دخيل الله الجعيد، نواف محمد العتيبي، على سعيد الغامدى، عبدالرحمن محمد شافعي، نايف مقبول الزايدي، أحمد عائش محمد الجعيد، خالد عواض الحمياني، احمد عبده الأسمري، غازي مسفر العوفي، سلطان نامي الحليفي، فيصل فهد العتيبي، عبدالرحمن سلطان القرشي، عبدالرحمن صالح المالكي، عبدالله عائف السفياني، وائل علي الثبيتي، عادل عبدالله الذبياني، ماجد سفران السيالي، محمد عيد المحمادي، حسن بريك القرشي، مساعد عيسى شبيلي، محمد يحيى نجمي، غازى دخيل القرشي، محمد سعد العتيبي".

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أمين الطائف يصدر قراراً بترقية 68 موظفاً بأمانة الطائف
سبق

صدر قرار أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، بترقية 68 موظفاً من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، وذلك من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف سلطان الثقفي: القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة.
وأضاف: القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.
وأكد حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وشملت الترقيات: "رداد ضعيف السفياني، عواض صالح السيالي، عابد عباد القرشي، منصور حمدان الثبيتي، فيصل معتوق السليماني، عبدالله قابل السفياني، عبدالوهاب عبدالرحمن الحميدي، موسى مساعد المالكي، نايف مرضي العتيبي، سعد احمد العميرى‘ فائز حامد السالمي، منصور فايز الجودي، محمد معيوض الثبيتي، محمد فائع الجوني، ماجد محمد المالكي، فهاد حامد الحمياني، فهد مطلق الحمياني، مشعل ماطر القثامي، عمر عباد القرشي، ظافر سعيد العمري، عدنان إبراهيم الطويرقي، صالح خلف العتيبي، عبدالوهاب مردد الطلحي، عبدالله بن أحمد الغامدي، خالد حسين آل مفرح، فهد عبدالمحسن الشنبري، محمد مهوس المالكي، منصور سعيد الثبيتي، بندر حمد الحمياني، إبراهيم سالم الفقيه، بندر داخل الحارثي، عبدالحكيم عطيه المالكي، بدر عائض الجعيد، مازن إبراهيم الدماس، عبدالله مبارك الجعيد، مشعل وصل الله السفياني، أحمد شاهر الشهري، إبراهيم عبدالله الحارثى، أحمد عبدالله الحارثي، سلطان سالم القرشي، علي شاكر الحارثي، منير ساعد الربيعي، عويف سعد الحارثي، خلف شتوي الحلافي، دايل حسن الشهراني، فهد دخيل الله الجعيد، نواف محمد العتيبي، على سعيد الغامدى، عبدالرحمن محمد شافعي، نايف مقبول الزايدي، أحمد عائش محمد الجعيد، خالد عواض الحمياني، احمد عبده الأسمري، غازي مسفر العوفي، سلطان نامي الحليفي، فيصل فهد العتيبي، عبدالرحمن سلطان القرشي، عبدالرحمن صالح المالكي، عبدالله عائف السفياني، وائل علي الثبيتي، عادل عبدالله الذبياني، ماجد سفران السيالي، محمد عيد المحمادي، حسن بريك القرشي، مساعد عيسى شبيلي، محمد يحيى نجمي، غازى دخيل القرشي، محمد سعد العتيبي".

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
03:53 PM

أمين الطائف يصدر قراراً بترقية 68 موظفاً بأمانة الطائف

بمختلف المسميات.. بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، بترقية 68 موظفاً من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، وذلك من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف سلطان الثقفي: القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة.
وأضاف: القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.
وأكد حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وشملت الترقيات: "رداد ضعيف السفياني، عواض صالح السيالي، عابد عباد القرشي، منصور حمدان الثبيتي، فيصل معتوق السليماني، عبدالله قابل السفياني، عبدالوهاب عبدالرحمن الحميدي، موسى مساعد المالكي، نايف مرضي العتيبي، سعد احمد العميرى‘ فائز حامد السالمي، منصور فايز الجودي، محمد معيوض الثبيتي، محمد فائع الجوني، ماجد محمد المالكي، فهاد حامد الحمياني، فهد مطلق الحمياني، مشعل ماطر القثامي، عمر عباد القرشي، ظافر سعيد العمري، عدنان إبراهيم الطويرقي، صالح خلف العتيبي، عبدالوهاب مردد الطلحي، عبدالله بن أحمد الغامدي، خالد حسين آل مفرح، فهد عبدالمحسن الشنبري، محمد مهوس المالكي، منصور سعيد الثبيتي، بندر حمد الحمياني، إبراهيم سالم الفقيه، بندر داخل الحارثي، عبدالحكيم عطيه المالكي، بدر عائض الجعيد، مازن إبراهيم الدماس، عبدالله مبارك الجعيد، مشعل وصل الله السفياني، أحمد شاهر الشهري، إبراهيم عبدالله الحارثى، أحمد عبدالله الحارثي، سلطان سالم القرشي، علي شاكر الحارثي، منير ساعد الربيعي، عويف سعد الحارثي، خلف شتوي الحلافي، دايل حسن الشهراني، فهد دخيل الله الجعيد، نواف محمد العتيبي، على سعيد الغامدى، عبدالرحمن محمد شافعي، نايف مقبول الزايدي، أحمد عائش محمد الجعيد، خالد عواض الحمياني، احمد عبده الأسمري، غازي مسفر العوفي، سلطان نامي الحليفي، فيصل فهد العتيبي، عبدالرحمن سلطان القرشي، عبدالرحمن صالح المالكي، عبدالله عائف السفياني، وائل علي الثبيتي، عادل عبدالله الذبياني، ماجد سفران السيالي، محمد عيد المحمادي، حسن بريك القرشي، مساعد عيسى شبيلي، محمد يحيى نجمي، غازى دخيل القرشي، محمد سعد العتيبي".

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