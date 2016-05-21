استياء منسوبي تعليم شقراء من حجب السيارة عن الفائزين لقلة المشاركين

الإدارة: لم يتقدم سوى معلم و٣ معلمات فحجبت.. والإحجام عنها لأنها غير ملزمة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، أنها حجبت الجائزة الكبرى (سيارة موديل ٢٠١٩) عن المعلمين والمعلمات الفائزين بها لهذا العام، معللة الحجب بقلة المشاركين فيها، مشيرة أنه لم يتقدم للجائزة سوى معلم واحد و٣ معلمات فقط على مستوى معلمي ومعلمات مدارس التعليم التابعة للإدارة.

وآثار هذا الإعلان استياء منسوبي التعليم وتذمرهم، مؤكدين أن إجراءات إدارة التعليم لم تنصف الفائزين ولم تنصف الجائزة، وقالوا: حجب الجائزة الكبرى عن الفائزين مع استحقاقهم لها أمر صادم للميدان التربوي وغير مقبول، إذ قلة عدد المشاركين ليست مبررًا ومسوغًا نظاميًا لحجب الجائزة لمن فاز بها حتى لو كان الفائز معلمًا واحدًا أو معلمة واحدة فقط . وأكدوا أنه ما دام أن المشارك قد فاز، فيستحق الجائزة حتى لو كان دون منافس، لاسيما وأن متحدث التعليم أكد أن الفائزين الأربعة قد توفرت فيهم معايير وشروط المسابقة" .

وأضافوا: "الجائزة لم تنصف أيضًا ولم تعط حقها من العناية، فمع أن الجائزة الكبرى ذات قيمة عالية (سيارة)، فإن المشاركين فيها لم يتجاوزوا سوى معلم و٣ معلمات على مستوى معلمي ومعلمات المدارس التابعة لإدارة تعليم شقراء، وفق خطاب مدير التعليم الذي نشرته إدارة التعليم في حسابها بتويتر".

واستطردوا: لنا أن نتساءل عن سبب الإحجام عن المشاركة في مسابقة ذات جوائز كبرى، ونطالب في النظر في أسباب ذلك، هل هو راجع لعدم التعريف بالجائزة والاهتمام بها؟ أم راجع لعدم العناية بضوابط وشروط الجائزة ومراعاة المستهدفين بها".

وتابعوا: "حجب الجائزة الكبرى عن الفائزين هذا العام بداعي قلة المشاركين سيؤدي لمزيد من الإحجام عن المشاركة فيها في الأعوام القادمة مما يجعلها بدون فائدة".

وأردفوا: نحن نناشد السادة رعاة الجائزة بمنح الجائزة الكبرى (سيارة) للمعلم الفائز بالجائزة أو إحدى المعلمات الفائزات بها، لاستحقاقهم الجائزة، ولأن قلة عدد المشاركين في الجائزة ليس مسوغًا لحجب الجائزة عن الفائزين".

وتابعوا: "كما نطالب المسؤولين في الوزارة في النظر في أسباب حجب الجائزة الكبرى، وبحث أسباب الإحجام عن المشاركة في المسابقة مع وجود حوافز مادية قيمة تستحق المنافسة عليها".

بدورها تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم شقراء علي العطاس وطرحت عليه سبب الإحجام عن الجائزة فقال: نفيدكم أن مثل هذه الجوائز غير ملزم الاشتراك بها من قبل المستهدفين عموماً، وهي لتحفيز وتكريم المستهدفين وخلق التنافس في الميدان التعليمي، وتم طرح عدد من الجوائز الأخرى بالإضافة لجائزة تميز الإدارة".

وأضاف: جائزة "تميز الإدارة لأفضل طريقة تدريس مطبقة"، تقدم لها أكثر من العدد الذي أشرتم إليه، ولكن لم تنطبق المعايير إلا على العدد المعلن، وقد تم حجب الجائزة الكبرى نظرًا لقلة عدد من اجتاز شروط المسابقة".