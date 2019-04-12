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"الموارد والتنمية" توجّه بدراسة حالة "مسنّ مكة"

فريق زاره ووعد باتخاذ اللازم تجاوبًا مع تقرير "سبق"

علمت "سبق" أن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله أحمد آل طاوي، وجّه لجنة مساء اليوم بالوقوف على حالة المسنّ، الذي نشرت عنه "سبق" في تقريرها بعنوان "المسنّ غازي يسكن تحت أحد كباري مكة بعد أن تقطّعت به السبل".

وبحسب المصدر: فإن فريقًا من فرع الوزارة بمكة المكرمة زاروا المسن في موقعه، وأخذوا بياناته، مؤكدين له أنه سيتم إنهاء بعض الأوراق الخاصة به، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب، والذي يتماشى مع مثل تلك الحالات.
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مكة المكرمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد والتنمية" توجّه بدراسة حالة "مسنّ مكة"
سبق

علمت "سبق" أن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله أحمد آل طاوي، وجّه لجنة مساء اليوم بالوقوف على حالة المسنّ، الذي نشرت عنه "سبق" في تقريرها بعنوان "المسنّ غازي يسكن تحت أحد كباري مكة بعد أن تقطّعت به السبل".

وبحسب المصدر: فإن فريقًا من فرع الوزارة بمكة المكرمة زاروا المسن في موقعه، وأخذوا بياناته، مؤكدين له أنه سيتم إنهاء بعض الأوراق الخاصة به، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب، والذي يتماشى مع مثل تلك الحالات.
‏‫

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:55 PM

"الموارد والتنمية" توجّه بدراسة حالة "مسنّ مكة"

فريق زاره ووعد باتخاذ اللازم تجاوبًا مع تقرير "سبق"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
8
4,738

علمت "سبق" أن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله أحمد آل طاوي، وجّه لجنة مساء اليوم بالوقوف على حالة المسنّ، الذي نشرت عنه "سبق" في تقريرها بعنوان "المسنّ غازي يسكن تحت أحد كباري مكة بعد أن تقطّعت به السبل".

وبحسب المصدر: فإن فريقًا من فرع الوزارة بمكة المكرمة زاروا المسن في موقعه، وأخذوا بياناته، مؤكدين له أنه سيتم إنهاء بعض الأوراق الخاصة به، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب، والذي يتماشى مع مثل تلك الحالات.
‏‫

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