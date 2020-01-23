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بدأ يتلمس سكة الهروب من منطقة الخطر.. "الحزم" يداوي جراحه عبر شباك "الرائد"

نجح الحزم، صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري، في إضافة ثلاث نقاط غالية لرصيده عبر شباك الرائد.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الحزم على الرائد بهدفين نظيفين.

هدفا المباراة جاءا في الدقيقة الـسادسة من عمر الشوط الأول والمباراة عن طريق محترف الحزم اللاعب أولا جون، واللاعب نوفل الزرهوني في الدقيقة الـ89.

وبتلك النتيجة يرفع الحزم رصيده للنقطة رقم 14، في حين يتوقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 24.

الحزم الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بدأ يتلمس سكة الهروب من منطقة الخطر.. "الحزم" يداوي جراحه عبر شباك "الرائد"
سبق

نجح الحزم، صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري، في إضافة ثلاث نقاط غالية لرصيده عبر شباك الرائد.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الحزم على الرائد بهدفين نظيفين.

هدفا المباراة جاءا في الدقيقة الـسادسة من عمر الشوط الأول والمباراة عن طريق محترف الحزم اللاعب أولا جون، واللاعب نوفل الزرهوني في الدقيقة الـ89.

وبتلك النتيجة يرفع الحزم رصيده للنقطة رقم 14، في حين يتوقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 24.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
08:38 PM
اخر تعديل
23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
01:14 AM

بدأ يتلمس سكة الهروب من منطقة الخطر.. "الحزم" يداوي جراحه عبر شباك "الرائد"

A A A
محمد السيّد - الرياض
12
1,881

نجح الحزم، صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري، في إضافة ثلاث نقاط غالية لرصيده عبر شباك الرائد.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الحزم على الرائد بهدفين نظيفين.

هدفا المباراة جاءا في الدقيقة الـسادسة من عمر الشوط الأول والمباراة عن طريق محترف الحزم اللاعب أولا جون، واللاعب نوفل الزرهوني في الدقيقة الـ89.

وبتلك النتيجة يرفع الحزم رصيده للنقطة رقم 14، في حين يتوقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 24.

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