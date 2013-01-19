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دعاه "الحارثي" للعودة لبيته.. "الزيد" من "إذاعة جدة": هذا ما يهمني اليوم

في زيارة طغت عليها ذكريات السنـوات الطويلة لبى الـدعوة وعبّر عن سعادته

في زيارة طغت على أجوائها ذكريات السنوات الطويلة في العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني، عبّر المذيع "سلامة الزيد" عن سعادته لتلبية دعوة مساعد الرئيس لشؤون الإذاعة في مجمع إذاعات جدة الدكتور عادل الحارثي.

وبدا "الزيد" ذو الخبرات المتعددة التي تتجاوز الثلاثين عاماً قضاها متنقلاً ما بين الكتابة الصحفية والإذاعة والتلفزيون، مقدماً لمجموعة من أهم البرامج التي حظيت باهتمام المواطن والمسؤول، وشاغلاً لمنصب مدير عام إذاعات جدة عام 2012م؛ ممتناً بالحفاوة والاهتمام الذي حظي بهما من الدكتور "الحارثي" الذي صرّح بقوله: "نأمل من أستاذنا "سلامة" أن يعود لبيته الأصلي في إذاعة جدة؛ فنحن ما زلنا بحاجة لنتعلم منه".

وقال "الزيد" في أثناء زيارته: "الإذاعة هي بيتي، ولم أجد نفسي في أي مكان آخر؛ لدرجة أني اعتذرت عن العمل الأكاديمي، وما يهمني اليوم هو أن أقدم قيمة حقيقية لمستمع ينتظر مني شيئاً مختلفاً فهو يستحق ذلك".

وأضاف: "أسعدني وأكرمني الدكتور عادل الحارثي؛ بهذا التقدير لمشواري الإعلامي؛ فأعتبره هدية للإذاعة والتلفزيون؛ فهو إلى جانب تخصصه الدقيق الذي يحمله والتميز الذي حققه، هو شخص خلوق وذو شخصية إدارية متميزة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دعاه "الحارثي" للعودة لبيته.. "الزيد" من "إذاعة جدة": هذا ما يهمني اليوم
سبق

في زيارة طغت على أجوائها ذكريات السنوات الطويلة في العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني، عبّر المذيع "سلامة الزيد" عن سعادته لتلبية دعوة مساعد الرئيس لشؤون الإذاعة في مجمع إذاعات جدة الدكتور عادل الحارثي.

وبدا "الزيد" ذو الخبرات المتعددة التي تتجاوز الثلاثين عاماً قضاها متنقلاً ما بين الكتابة الصحفية والإذاعة والتلفزيون، مقدماً لمجموعة من أهم البرامج التي حظيت باهتمام المواطن والمسؤول، وشاغلاً لمنصب مدير عام إذاعات جدة عام 2012م؛ ممتناً بالحفاوة والاهتمام الذي حظي بهما من الدكتور "الحارثي" الذي صرّح بقوله: "نأمل من أستاذنا "سلامة" أن يعود لبيته الأصلي في إذاعة جدة؛ فنحن ما زلنا بحاجة لنتعلم منه".

وقال "الزيد" في أثناء زيارته: "الإذاعة هي بيتي، ولم أجد نفسي في أي مكان آخر؛ لدرجة أني اعتذرت عن العمل الأكاديمي، وما يهمني اليوم هو أن أقدم قيمة حقيقية لمستمع ينتظر مني شيئاً مختلفاً فهو يستحق ذلك".

وأضاف: "أسعدني وأكرمني الدكتور عادل الحارثي؛ بهذا التقدير لمشواري الإعلامي؛ فأعتبره هدية للإذاعة والتلفزيون؛ فهو إلى جانب تخصصه الدقيق الذي يحمله والتميز الذي حققه، هو شخص خلوق وذو شخصية إدارية متميزة".

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
12:08 PM

دعاه "الحارثي" للعودة لبيته.. "الزيد" من "إذاعة جدة": هذا ما يهمني اليوم

في زيارة طغت عليها ذكريات السنـوات الطويلة لبى الـدعوة وعبّر عن سعادته

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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في زيارة طغت على أجوائها ذكريات السنوات الطويلة في العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني، عبّر المذيع "سلامة الزيد" عن سعادته لتلبية دعوة مساعد الرئيس لشؤون الإذاعة في مجمع إذاعات جدة الدكتور عادل الحارثي.

وبدا "الزيد" ذو الخبرات المتعددة التي تتجاوز الثلاثين عاماً قضاها متنقلاً ما بين الكتابة الصحفية والإذاعة والتلفزيون، مقدماً لمجموعة من أهم البرامج التي حظيت باهتمام المواطن والمسؤول، وشاغلاً لمنصب مدير عام إذاعات جدة عام 2012م؛ ممتناً بالحفاوة والاهتمام الذي حظي بهما من الدكتور "الحارثي" الذي صرّح بقوله: "نأمل من أستاذنا "سلامة" أن يعود لبيته الأصلي في إذاعة جدة؛ فنحن ما زلنا بحاجة لنتعلم منه".

وقال "الزيد" في أثناء زيارته: "الإذاعة هي بيتي، ولم أجد نفسي في أي مكان آخر؛ لدرجة أني اعتذرت عن العمل الأكاديمي، وما يهمني اليوم هو أن أقدم قيمة حقيقية لمستمع ينتظر مني شيئاً مختلفاً فهو يستحق ذلك".

وأضاف: "أسعدني وأكرمني الدكتور عادل الحارثي؛ بهذا التقدير لمشواري الإعلامي؛ فأعتبره هدية للإذاعة والتلفزيون؛ فهو إلى جانب تخصصه الدقيق الذي يحمله والتميز الذي حققه، هو شخص خلوق وذو شخصية إدارية متميزة".

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