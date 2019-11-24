وتمكّن قطاع الأمن الجنائي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط هذه الشحنة، حيث نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثّق جوانب من هذه العملية.

نجحت وزارة الداخلية الكويتية في ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في أحشاء أغنام حية قادمة من دولة مجاورة، وفق حساب الداخلية الكويتية على تويتر.

فيديو.. الكويت تحبط تهريب شحنة مخدرات مخبأة في أحشاء أغنام حية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-24 نجحت وزارة الداخلية الكويتية في ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في أحشاء أغنام حية قادمة من دولة مجاورة، وفق حساب الداخلية الكويتية على تويتر. وتمكّن قطاع الأمن الجنائي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط هذه الشحنة، حيث نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثّق جوانب من هذه العملية.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 11:55 AM

فيديو.. الكويت تحبط تهريب شحنة مخدرات مخبأة في أحشاء أغنام حية الداخلية: كانت قادمة من دولة مجاورة وأوقفها قطاع الأمن الجنائي





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نجحت وزارة الداخلية الكويتية في ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في أحشاء أغنام حية قادمة من دولة مجاورة، وفق حساب الداخلية الكويتية على تويتر.

وتمكّن قطاع الأمن الجنائي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط هذه الشحنة، حيث نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثّق جوانب من هذه العملية.