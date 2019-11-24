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فيديو.. الكويت تحبط تهريب شحنة مخدرات مخبأة في أحشاء أغنام حية

الداخلية: كانت قادمة من دولة مجاورة وأوقفها قطاع الأمن الجنائي

نجحت وزارة الداخلية الكويتية في ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في أحشاء أغنام حية قادمة من دولة مجاورة، وفق حساب الداخلية الكويتية على تويتر.

وتمكّن قطاع الأمن الجنائي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط هذه الشحنة، حيث نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثّق جوانب من هذه العملية.

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فيديو.. الكويت تحبط تهريب شحنة مخدرات مخبأة في أحشاء أغنام حية
سبق

نجحت وزارة الداخلية الكويتية في ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في أحشاء أغنام حية قادمة من دولة مجاورة، وفق حساب الداخلية الكويتية على تويتر.

وتمكّن قطاع الأمن الجنائي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط هذه الشحنة، حيث نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثّق جوانب من هذه العملية.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
11:55 AM

فيديو.. الكويت تحبط تهريب شحنة مخدرات مخبأة في أحشاء أغنام حية

الداخلية: كانت قادمة من دولة مجاورة وأوقفها قطاع الأمن الجنائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,024

نجحت وزارة الداخلية الكويتية في ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في أحشاء أغنام حية قادمة من دولة مجاورة، وفق حساب الداخلية الكويتية على تويتر.

وتمكّن قطاع الأمن الجنائي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط هذه الشحنة، حيث نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثّق جوانب من هذه العملية.

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