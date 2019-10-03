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"أمير حائل" و"وزير التجارة" يَطّلعان على جهود "المواصفات" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

خلال "ملتقى بيبان" الذي تُنظّمه "منشآت" بعنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان"

اطلع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على الجهود والخدمات التي تُقدّمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في مجال دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في ملتقى "بيبان" بنسخته السابعة والمقام في منطقة حائل، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت عنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان".

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعد لنبذة تعريفية عن جهود الهيئة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور منصة "سابر" في رفع مستوى جودة المنتجات المعروضة في السوق، وتسهيل إجراءات شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي.

يشار إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم المشورة الفنية والتوعوية في مجالات التقييس وأنشطة تقويم المطابقة. كما تستهدف بناء شراكات فعالة مع هيئات التقييس في الدول المستهدفة، لتحقيق المواءمة مع المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السعودية. ودعم خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى دعم تعزيز فرص استهداف تلك المخرجات للأسواق المحلية والدولية.

كان أمير منطقة حائل قد افتتح ملتقى "بيبان" في نسخته السابعة، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

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"أمير حائل" و"وزير التجارة" يَطّلعان على جهود "المواصفات" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
سبق

اطلع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على الجهود والخدمات التي تُقدّمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في مجال دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في ملتقى "بيبان" بنسخته السابعة والمقام في منطقة حائل، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت عنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان".

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعد لنبذة تعريفية عن جهود الهيئة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور منصة "سابر" في رفع مستوى جودة المنتجات المعروضة في السوق، وتسهيل إجراءات شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي.

يشار إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم المشورة الفنية والتوعوية في مجالات التقييس وأنشطة تقويم المطابقة. كما تستهدف بناء شراكات فعالة مع هيئات التقييس في الدول المستهدفة، لتحقيق المواءمة مع المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السعودية. ودعم خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى دعم تعزيز فرص استهداف تلك المخرجات للأسواق المحلية والدولية.

كان أمير منطقة حائل قد افتتح ملتقى "بيبان" في نسخته السابعة، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
11:58 AM

"أمير حائل" و"وزير التجارة" يَطّلعان على جهود "المواصفات" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

خلال "ملتقى بيبان" الذي تُنظّمه "منشآت" بعنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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اطلع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على الجهود والخدمات التي تُقدّمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في مجال دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في ملتقى "بيبان" بنسخته السابعة والمقام في منطقة حائل، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت عنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان".

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعد لنبذة تعريفية عن جهود الهيئة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور منصة "سابر" في رفع مستوى جودة المنتجات المعروضة في السوق، وتسهيل إجراءات شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي.

يشار إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم المشورة الفنية والتوعوية في مجالات التقييس وأنشطة تقويم المطابقة. كما تستهدف بناء شراكات فعالة مع هيئات التقييس في الدول المستهدفة، لتحقيق المواءمة مع المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السعودية. ودعم خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى دعم تعزيز فرص استهداف تلك المخرجات للأسواق المحلية والدولية.

كان أمير منطقة حائل قد افتتح ملتقى "بيبان" في نسخته السابعة، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

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