الصحة العالمية: لا دليل على انتقال كورونا عبر العملات المعدنية
قالت: اغسل يديك بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادله
أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل على انتقال كورونا عبر العملات المعدنية.
وقالت المنظمة عبر حسابها في تويتر: لا يوجد أي دليل على أن فيروس #كوفيد-١٩ ينتقل عن طريق العملات المعدنية أو الأوراق النقدية.
وأضافت: ولكن: اغسل يديك بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادله.
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا الجديد
وتابعت: لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك أو وجهك أثناء تداول المال أو بعد تداوله.
الصحة العالمية: لا دليل على انتقال كورونا عبر العملات المعدنية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-10
أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل على انتقال كورونا عبر العملات المعدنية.
وقالت المنظمة عبر حسابها في تويتر: لا يوجد أي دليل على أن فيروس #كوفيد-١٩ ينتقل عن طريق العملات المعدنية أو الأوراق النقدية.
وأضافت: ولكن: اغسل يديك بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادله.
وتابعت: لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك أو وجهك أثناء تداول المال أو بعد تداوله.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
08:29 PM
الصحة العالمية: لا دليل على انتقال كورونا عبر العملات المعدنية
قالت: اغسل يديك بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادله
أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل على انتقال كورونا عبر العملات المعدنية.
وقالت المنظمة عبر حسابها في تويتر: لا يوجد أي دليل على أن فيروس #كوفيد-١٩ ينتقل عن طريق العملات المعدنية أو الأوراق النقدية.
وأضافت: ولكن: اغسل يديك بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادله.
وتابعت: لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك أو وجهك أثناء تداول المال أو بعد تداوله.