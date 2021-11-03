النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 49 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 37 خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاتحاد الأوروبي يحذر من اندلاع حرب أهلية في أثيوبيا

دعا كل الأطراف إلى التهدئة

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من احتمالية اندلاع حرب أهلية في أثيوبيا، في ظل حشد الحكومة المركزية لبدء عمليات عسكرية جديدة ضد جبهة تحرير تيغراي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو: "الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ من تطورات الوضع في أثيوبيا".

وأضاف: "إن الاتحاد يدعو جميع أطراف الصراع في أثيوبيا للتهدئة والعمل على إحلال السلام في البلاد".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الاتحاد الأوروبي يحذر من اندلاع حرب أهلية في أثيوبيا
سبق

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من احتمالية اندلاع حرب أهلية في أثيوبيا، في ظل حشد الحكومة المركزية لبدء عمليات عسكرية جديدة ضد جبهة تحرير تيغراي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو: "الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ من تطورات الوضع في أثيوبيا".

وأضاف: "إن الاتحاد يدعو جميع أطراف الصراع في أثيوبيا للتهدئة والعمل على إحلال السلام في البلاد".

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
03:54 PM

الاتحاد الأوروبي يحذر من اندلاع حرب أهلية في أثيوبيا

دعا كل الأطراف إلى التهدئة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
333

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من احتمالية اندلاع حرب أهلية في أثيوبيا، في ظل حشد الحكومة المركزية لبدء عمليات عسكرية جديدة ضد جبهة تحرير تيغراي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو: "الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ من تطورات الوضع في أثيوبيا".

وأضاف: "إن الاتحاد يدعو جميع أطراف الصراع في أثيوبيا للتهدئة والعمل على إحلال السلام في البلاد".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,045
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,079
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,152

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة