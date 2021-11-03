الاتحاد الأوروبي يحذر من اندلاع حرب أهلية في أثيوبيا

دعا كل الأطراف إلى التهدئة

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من احتمالية اندلاع حرب أهلية في أثيوبيا، في ظل حشد الحكومة المركزية لبدء عمليات عسكرية جديدة ضد جبهة تحرير تيغراي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو: "الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ من تطورات الوضع في أثيوبيا".

وأضاف: "إن الاتحاد يدعو جميع أطراف الصراع في أثيوبيا للتهدئة والعمل على إحلال السلام في البلاد".