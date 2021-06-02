النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إدارات التسوية الودية" بالرياض تسترد أكثر من 3 ملايين ريال خلال شهر واحد

عبارة عن حقوق وأجور متأخرة لعاملين بشركات القطاع الخاص

استردت إدارات التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الشهر الماضي، حقوقا وأجوراً متأخرة لعاملين في بعض منشآت القطاع الخاص بمبلغ تجاوز الثلاثة ملايين و440 ألف ريال عن طريق محاضر الصلح في الدعاوى العمالية.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، أن إدارة التسوية الودية بالرياض استقبلت في الربع الأول من العام ست قضايا جماعية تقدم بها أكثر من 130 عاملا ضد منشآتهم، وانتهت جميعها بالصلح بين الطرفين، مهيبًا بكافة المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إدارات التسوية الودية" بالرياض تسترد أكثر من 3 ملايين ريال خلال شهر واحد
سبق

استردت إدارات التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الشهر الماضي، حقوقا وأجوراً متأخرة لعاملين في بعض منشآت القطاع الخاص بمبلغ تجاوز الثلاثة ملايين و440 ألف ريال عن طريق محاضر الصلح في الدعاوى العمالية.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، أن إدارة التسوية الودية بالرياض استقبلت في الربع الأول من العام ست قضايا جماعية تقدم بها أكثر من 130 عاملا ضد منشآتهم، وانتهت جميعها بالصلح بين الطرفين، مهيبًا بكافة المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
06:53 PM

"إدارات التسوية الودية" بالرياض تسترد أكثر من 3 ملايين ريال خلال شهر واحد

عبارة عن حقوق وأجور متأخرة لعاملين بشركات القطاع الخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,902

استردت إدارات التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الشهر الماضي، حقوقا وأجوراً متأخرة لعاملين في بعض منشآت القطاع الخاص بمبلغ تجاوز الثلاثة ملايين و440 ألف ريال عن طريق محاضر الصلح في الدعاوى العمالية.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، أن إدارة التسوية الودية بالرياض استقبلت في الربع الأول من العام ست قضايا جماعية تقدم بها أكثر من 130 عاملا ضد منشآتهم، وانتهت جميعها بالصلح بين الطرفين، مهيبًا بكافة المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,259
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,873
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,510

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة