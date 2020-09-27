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تجمع مكة الصحي وتعليم مكة يُطلقان ورش عمل تدريبية لتنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي

ضمن مبادرات التحول المؤسسي.. بجودة عالية ووفق الأدلة الإجرائية

ضمن مبادرات التحول المؤسسي وانطلاقًا من توجيهات وزارة الصحة في تفعيل برنامج الفحص الاستكشافي ضمن برنامج الصحة الوقائية والذي يهدف لتقديم الرعاية الصحية لطلاب المدارس وذلك لاكتشاف المشاكل الصحية والسلوكية والنفسية من خلال فحص الطُلاب المُستهدفين داخل المدارس أو ضمن منظومة الرعاية الصحية في المراكز الصحية في الأحياء.

ويهدف البرنامج لبناء قاعدة بيانات صحية يُمكن الاعتماد عليها لبناء السياسات الصحية المستقبلية وتوعية الطلاب وتثقيفهم صحيًا وكذلك علاج الحالات التي تحتاج إلى التدخلات العلاجية.

أوضح المتحدث الرسمي لتجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي، بدأ التجمع الصحي بمكة المكرمة في تنفيذ البرنامج عبر ورش عمل تدريبية لفرق مكونة من أطباء الأسرة وأطباء الأسنان والتمريض للعمل على تدريبهم من خلال إدارة الصحة المدرسية وذلك لتأهيلهم على تنفيذ البرنامج بجودة عالية وفق الأدلة الإجرائية.

وأضاف: تأتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات بدأها التجمع الصحي بمكة المكرمة بالتعاون مع تعليم منطقة مكة المكرمة لتفعيل البرامج المُشتركة لضمان بيئة صحية وتعليمية آمنة للطلاب ومنسوبي التعليم، تضمنت هذه الخطوات متابعة الإجراءات الاحترازية في المدارس وتفعيل مُبادرة صحتي مدرستي لتثقيف الطلبة والمُجتمع المدرسي وأولياء الأمور بأهم الخطوات الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

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تجمع مكة الصحي وتعليم مكة يُطلقان ورش عمل تدريبية لتنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي
سبق

ضمن مبادرات التحول المؤسسي وانطلاقًا من توجيهات وزارة الصحة في تفعيل برنامج الفحص الاستكشافي ضمن برنامج الصحة الوقائية والذي يهدف لتقديم الرعاية الصحية لطلاب المدارس وذلك لاكتشاف المشاكل الصحية والسلوكية والنفسية من خلال فحص الطُلاب المُستهدفين داخل المدارس أو ضمن منظومة الرعاية الصحية في المراكز الصحية في الأحياء.

ويهدف البرنامج لبناء قاعدة بيانات صحية يُمكن الاعتماد عليها لبناء السياسات الصحية المستقبلية وتوعية الطلاب وتثقيفهم صحيًا وكذلك علاج الحالات التي تحتاج إلى التدخلات العلاجية.

أوضح المتحدث الرسمي لتجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي، بدأ التجمع الصحي بمكة المكرمة في تنفيذ البرنامج عبر ورش عمل تدريبية لفرق مكونة من أطباء الأسرة وأطباء الأسنان والتمريض للعمل على تدريبهم من خلال إدارة الصحة المدرسية وذلك لتأهيلهم على تنفيذ البرنامج بجودة عالية وفق الأدلة الإجرائية.

وأضاف: تأتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات بدأها التجمع الصحي بمكة المكرمة بالتعاون مع تعليم منطقة مكة المكرمة لتفعيل البرامج المُشتركة لضمان بيئة صحية وتعليمية آمنة للطلاب ومنسوبي التعليم، تضمنت هذه الخطوات متابعة الإجراءات الاحترازية في المدارس وتفعيل مُبادرة صحتي مدرستي لتثقيف الطلبة والمُجتمع المدرسي وأولياء الأمور بأهم الخطوات الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
11:12 PM

تجمع مكة الصحي وتعليم مكة يُطلقان ورش عمل تدريبية لتنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي

ضمن مبادرات التحول المؤسسي.. بجودة عالية ووفق الأدلة الإجرائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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ضمن مبادرات التحول المؤسسي وانطلاقًا من توجيهات وزارة الصحة في تفعيل برنامج الفحص الاستكشافي ضمن برنامج الصحة الوقائية والذي يهدف لتقديم الرعاية الصحية لطلاب المدارس وذلك لاكتشاف المشاكل الصحية والسلوكية والنفسية من خلال فحص الطُلاب المُستهدفين داخل المدارس أو ضمن منظومة الرعاية الصحية في المراكز الصحية في الأحياء.

ويهدف البرنامج لبناء قاعدة بيانات صحية يُمكن الاعتماد عليها لبناء السياسات الصحية المستقبلية وتوعية الطلاب وتثقيفهم صحيًا وكذلك علاج الحالات التي تحتاج إلى التدخلات العلاجية.

أوضح المتحدث الرسمي لتجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي، بدأ التجمع الصحي بمكة المكرمة في تنفيذ البرنامج عبر ورش عمل تدريبية لفرق مكونة من أطباء الأسرة وأطباء الأسنان والتمريض للعمل على تدريبهم من خلال إدارة الصحة المدرسية وذلك لتأهيلهم على تنفيذ البرنامج بجودة عالية وفق الأدلة الإجرائية.

وأضاف: تأتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات بدأها التجمع الصحي بمكة المكرمة بالتعاون مع تعليم منطقة مكة المكرمة لتفعيل البرامج المُشتركة لضمان بيئة صحية وتعليمية آمنة للطلاب ومنسوبي التعليم، تضمنت هذه الخطوات متابعة الإجراءات الاحترازية في المدارس وتفعيل مُبادرة صحتي مدرستي لتثقيف الطلبة والمُجتمع المدرسي وأولياء الأمور بأهم الخطوات الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

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