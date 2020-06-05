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"العربية": إغلاق 39 مسجداً وجامعاً في المملكة بسبب الاشتباه بإصابات ‫كورونا

يجري تعقيمها وتطبيق البروتوكولات المعتمدة فيها

قالت قناة "العربية" نقلاً عن مصادر خاصة بها، إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قررت إغلاق 39 مسجداً وجامعاً في المملكة، بسبب حالات اشتباه بإصابات كورونا بين المصلين والقائمين على تلك المساجد، حيث يجري تعقيمها في الوقت الحالي.

وكانت الجهات الصحية قد أصدرت اشتراطات صحية للمنشآت التي أعيد العمل فيها أو رفع التعليق عنها في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا، ومنها إجراءات للمساجد والتي تضمنت إبقاء مسافة مترين بين المصلي والآخر، ولبس الكمامة أو ما يغطي الأنف والفم والوضوء في المنازل، والحرص على عدم التزاحم، وتوعوية كبار السن على الصلاة في المنازل، وإحضار سجادة خاصة للصلاة.

وقد اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية 3869 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة في مختلف مناطق المملكة، حيث شهدت المساجد اليوم أول صلاة جمعة، بعد غلق دام شهرين ونصف، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وسط مشاركة العديد من الفرق التطوعية لتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وأخذ قياس الحرارة وتوجيههم نحو تعقيم الأيدي قبل دخول المسجد وبعد خروجهم.

وحث خطباء وأئمة المساجد المصلين على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، ناصحين المصلين باستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وغسل اليدين، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة القطاعات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العربية": إغلاق 39 مسجداً وجامعاً في المملكة بسبب الاشتباه بإصابات ‫كورونا
سبق

قالت قناة "العربية" نقلاً عن مصادر خاصة بها، إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قررت إغلاق 39 مسجداً وجامعاً في المملكة، بسبب حالات اشتباه بإصابات كورونا بين المصلين والقائمين على تلك المساجد، حيث يجري تعقيمها في الوقت الحالي.

وكانت الجهات الصحية قد أصدرت اشتراطات صحية للمنشآت التي أعيد العمل فيها أو رفع التعليق عنها في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا، ومنها إجراءات للمساجد والتي تضمنت إبقاء مسافة مترين بين المصلي والآخر، ولبس الكمامة أو ما يغطي الأنف والفم والوضوء في المنازل، والحرص على عدم التزاحم، وتوعوية كبار السن على الصلاة في المنازل، وإحضار سجادة خاصة للصلاة.

وقد اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية 3869 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة في مختلف مناطق المملكة، حيث شهدت المساجد اليوم أول صلاة جمعة، بعد غلق دام شهرين ونصف، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وسط مشاركة العديد من الفرق التطوعية لتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وأخذ قياس الحرارة وتوجيههم نحو تعقيم الأيدي قبل دخول المسجد وبعد خروجهم.

وحث خطباء وأئمة المساجد المصلين على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، ناصحين المصلين باستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وغسل اليدين، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة القطاعات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
10:47 PM

"العربية": إغلاق 39 مسجداً وجامعاً في المملكة بسبب الاشتباه بإصابات ‫كورونا

يجري تعقيمها وتطبيق البروتوكولات المعتمدة فيها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
22,580

قالت قناة "العربية" نقلاً عن مصادر خاصة بها، إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قررت إغلاق 39 مسجداً وجامعاً في المملكة، بسبب حالات اشتباه بإصابات كورونا بين المصلين والقائمين على تلك المساجد، حيث يجري تعقيمها في الوقت الحالي.

وكانت الجهات الصحية قد أصدرت اشتراطات صحية للمنشآت التي أعيد العمل فيها أو رفع التعليق عنها في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا، ومنها إجراءات للمساجد والتي تضمنت إبقاء مسافة مترين بين المصلي والآخر، ولبس الكمامة أو ما يغطي الأنف والفم والوضوء في المنازل، والحرص على عدم التزاحم، وتوعوية كبار السن على الصلاة في المنازل، وإحضار سجادة خاصة للصلاة.

وقد اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية 3869 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة في مختلف مناطق المملكة، حيث شهدت المساجد اليوم أول صلاة جمعة، بعد غلق دام شهرين ونصف، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وسط مشاركة العديد من الفرق التطوعية لتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وأخذ قياس الحرارة وتوجيههم نحو تعقيم الأيدي قبل دخول المسجد وبعد خروجهم.

وحث خطباء وأئمة المساجد المصلين على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، ناصحين المصلين باستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وغسل اليدين، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة القطاعات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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