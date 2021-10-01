صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن تمكنت من استعادة مبلغ (100) ألف ريال من مقيم (مصري الجنسية)، في العقد الرابع من العمر، أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه سرقها من مواطن في منطقة الرياض، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
دوريات الأمن بمكة تستعيد 100 ألف ريال مسروقة من مواطن بالرياض
سرقها مقيم "مصري".. اُتخذت بحقه الإجراءات النظامية
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن تمكنت من استعادة مبلغ (100) ألف ريال من مقيم (مصري الجنسية)، في العقد الرابع من العمر، أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه سرقها من مواطن في منطقة الرياض، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
اعلان
دوريات الأمن بمكة تستعيد 100 ألف ريال مسروقة من مواطن بالرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-01
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
01:05 PM
دوريات الأمن بمكة تستعيد 100 ألف ريال مسروقة من مواطن بالرياض
سرقها مقيم "مصري".. اُتخذت بحقه الإجراءات النظامية
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن تمكنت من استعادة مبلغ (100) ألف ريال من مقيم (مصري الجنسية)، في العقد الرابع من العمر، أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه سرقها من مواطن في منطقة الرياض، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
اعلان
201,250 سيارة ..
05 يوليو
11,143
38 مليار ..
23 يوليو
13,785
2.5 مليار ..
30 يناير
14,964
91 مليار ..
29 يناير
34,397
عسير.. لم تعد العالمية صعبة
حسن آل عمير
مجاعة اللمس!
مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل
سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات
حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس
مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!
عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة
علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن
نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!
صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني
بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا
عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع
يحيى فقيهي