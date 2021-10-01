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دوريات الأمن بمكة تستعيد 100 ألف ريال مسروقة من مواطن بالرياض

سرقها مقيم "مصري".. اُتخذت بحقه الإجراءات النظامية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن تمكنت من استعادة مبلغ (100) ألف ريال من مقيم (مصري الجنسية)، في العقد الرابع من العمر، أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه سرقها من مواطن في منطقة الرياض، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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دوريات الأمن بمكة تستعيد 100 ألف ريال مسروقة من مواطن بالرياض
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن تمكنت من استعادة مبلغ (100) ألف ريال من مقيم (مصري الجنسية)، في العقد الرابع من العمر، أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه سرقها من مواطن في منطقة الرياض، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
01:05 PM

دوريات الأمن بمكة تستعيد 100 ألف ريال مسروقة من مواطن بالرياض

سرقها مقيم "مصري".. اُتخذت بحقه الإجراءات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن تمكنت من استعادة مبلغ (100) ألف ريال من مقيم (مصري الجنسية)، في العقد الرابع من العمر، أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه سرقها من مواطن في منطقة الرياض، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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