وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحافي أن الوزارة أكدت إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، مبينةً أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل أول سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

الصحة الفلسطينية تعلن 7 إصابات بـ"كورونا" في بيت لحم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-05 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل أول سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحافي أن الوزارة أكدت إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، مبينةً أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 11:52 PM

اخر تعديل 06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 12:32 AM

الصحة الفلسطينية تعلن 7 إصابات بـ"كورونا" في بيت لحم أكدت أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي





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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل أول سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحافي أن الوزارة أكدت إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، مبينةً أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي.