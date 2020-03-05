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الصحة الفلسطينية تعلن 7 إصابات بـ"كورونا" في بيت لحم

أكدت أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل أول سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحافي أن الوزارة أكدت إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، مبينةً أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي.

فيروس كورونا الجديد فلسطين وزارة الصحة الفلسطينية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصحة الفلسطينية تعلن 7 إصابات بـ"كورونا" في بيت لحم
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل أول سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحافي أن الوزارة أكدت إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، مبينةً أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
11:52 PM
اخر تعديل
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
12:32 AM

الصحة الفلسطينية تعلن 7 إصابات بـ"كورونا" في بيت لحم

أكدت أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل أول سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحافي أن الوزارة أكدت إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، مبينةً أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي.

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