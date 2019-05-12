ميتة بشعة والجثة في حفرة.. طبيبة أمريكية نزلت من سيارتها فقتلتها الكلاب

شرطي كان يقوم بدورية في المنطقة فشاهد بابها مفتوحًا والمحرك كان دائرًا

في حادث مؤلم، عُثر على طبيبة من ولاية جورجيا الأمريكية ميتة في حفرة، بعد أن هاجمتها مجموعة من الكلاب.

وتم العثور على الطبيبة نانسي شو (62 سنة) جثة هامدة على جانب طريق في بلدة ليون الصغيرة، جنوب شرقي مدينة أتلانتا، في الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي.

وكان ضابط شرطة يقوم بدورية في المنطقة، حين شاهد سيارة الطبيبة "شو" على جانب الطريق؛ بينما كان محركها دائرًا، وباب السائق مفتوحًا.

ووفق "سكاي نيوز" تم العثور على جثة الراحلة ملقاةً في حفرة قريبة، وتعرفت عليها الشرطة على الفور لأنها طبيبة معروفة في المنطقة، وعملت طويلًا في مركز "ميدوز" الطبي.

وترجّح السلطات أن تكون "شو" قد قُتلت بواسطة مجموعة من الكلاب شوهدت تتجول في المنطقة؛ وفق ما نقله موقع "ديلي ميل"؛ فيما لم يتضح على الفور سبب نزولها من سيارتها في هذا المكان.

ولم تكشف السلطات بعدُ عن الحالة التي وجدت عليها الجثة؛ لكنها قالت إن الإصابات متسقة مع هجوم "شنته حيوانات".

وقال رئيس شرطة ليون، ويسلي ووكر: "نحاول بدأب تحديد موقع بعض الكلاب التي شوهدت تتجول في المنطقة في وقت الحادث تقريبًا؛ لمعرفة ما إذا كان هناك أي دليل".

وتابع: "نعتقد أن اثنين من الكلاب ينتميان إلى شخص ما، بسبب وجود طوقين على عنقيهما.. طلبنا إجراء تشريح للجثة؛ لكن يبدو أن الإصابات حدثت بسبب هجوم بواسطة حيوان".