المقيرن لجماهير الاتحاد: أنهينا التعاقد مع لاعب محلي كبير

أشار إلى أنه سيتم الكشف عن هويته حتى الانتقالات الشتوية

أعلن نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد، توقيعه مع لاعب محلي، على أن يتم الكشف عن اسمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب "المقيرن" عبر صفحته في "تويتر": "جماهيرنا الوفية، عاهدناكم أن نعمل على إعادة الاتحاد إلى وضعه الطبيعي، ومن هذا المنطلق أزف إليكم خبر حسم التعاقد مع لاعب محلي كبير وتم التوقيع معه، وللمصلحة سنؤجل إعلان اسمه حتى الشتوية.. مبرووووك".

يُذكر أن الاتحاد ظهر هذا الموسم بشكل باهت؛ حيث خسر كأس السوبر، ثم ودّع كأس زايد للأندية الأبطال مبكراً، ولعب تسع مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث خسر سبعاً، وتعادل في اثنتين، واحتل المركز السادس عشر والأخير.