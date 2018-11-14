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المقيرن لجماهير الاتحاد: أنهينا التعاقد مع لاعب محلي كبير

أشار إلى أنه سيتم الكشف عن هويته حتى الانتقالات الشتوية

أعلن نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد، توقيعه مع لاعب محلي، على أن يتم الكشف عن اسمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب "المقيرن" عبر صفحته في "تويتر": "جماهيرنا الوفية، عاهدناكم أن نعمل على إعادة الاتحاد إلى وضعه الطبيعي، ومن هذا المنطلق أزف إليكم خبر حسم التعاقد مع لاعب محلي كبير وتم التوقيع معه، وللمصلحة سنؤجل إعلان اسمه حتى الشتوية.. مبرووووك".

يُذكر أن الاتحاد ظهر هذا الموسم بشكل باهت؛ حيث خسر كأس السوبر، ثم ودّع كأس زايد للأندية الأبطال مبكراً، ولعب تسع مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث خسر سبعاً، وتعادل في اثنتين، واحتل المركز السادس عشر والأخير.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المقيرن لجماهير الاتحاد: أنهينا التعاقد مع لاعب محلي كبير
سبق

أعلن نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد، توقيعه مع لاعب محلي، على أن يتم الكشف عن اسمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب "المقيرن" عبر صفحته في "تويتر": "جماهيرنا الوفية، عاهدناكم أن نعمل على إعادة الاتحاد إلى وضعه الطبيعي، ومن هذا المنطلق أزف إليكم خبر حسم التعاقد مع لاعب محلي كبير وتم التوقيع معه، وللمصلحة سنؤجل إعلان اسمه حتى الشتوية.. مبرووووك".

يُذكر أن الاتحاد ظهر هذا الموسم بشكل باهت؛ حيث خسر كأس السوبر، ثم ودّع كأس زايد للأندية الأبطال مبكراً، ولعب تسع مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث خسر سبعاً، وتعادل في اثنتين، واحتل المركز السادس عشر والأخير.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
10:38 AM

المقيرن لجماهير الاتحاد: أنهينا التعاقد مع لاعب محلي كبير

أشار إلى أنه سيتم الكشف عن هويته حتى الانتقالات الشتوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد، توقيعه مع لاعب محلي، على أن يتم الكشف عن اسمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب "المقيرن" عبر صفحته في "تويتر": "جماهيرنا الوفية، عاهدناكم أن نعمل على إعادة الاتحاد إلى وضعه الطبيعي، ومن هذا المنطلق أزف إليكم خبر حسم التعاقد مع لاعب محلي كبير وتم التوقيع معه، وللمصلحة سنؤجل إعلان اسمه حتى الشتوية.. مبرووووك".

يُذكر أن الاتحاد ظهر هذا الموسم بشكل باهت؛ حيث خسر كأس السوبر، ثم ودّع كأس زايد للأندية الأبطال مبكراً، ولعب تسع مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث خسر سبعاً، وتعادل في اثنتين، واحتل المركز السادس عشر والأخير.

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