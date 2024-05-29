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مخاوف الحرب التجارية تهبط بأسعار النفط و"برنت" تحت الـ 70

روسيا تدرس احتمال تمديد العمل بالاتفاق مع "أوبك" لخفض الإنتاج

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 %، اليوم، بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن النقص النسبي للمعروض النفطي في ظل تخفيضات الإنتاج التي تطبقها "أوبك" والتوترات السياسية في الشرق الأوسط منحا بعض الدعم للأسعار.

وفي الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" لشهر، أقرب استحقاق 69.53 دولار للبرميل بانخفاض 58 سنتاً أو 0.8 % مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

وبحسب "رويترز" سجّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.46 دولار للبرميل، بانخفاض 70 سنتاً أو 1.2 % مقارنة بسعر التسوية السابقة.

وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية، فإن الطلب على النفط العالمي ما زال قوياً، ومن المرجّح أن يسجل أكثر من 100 مليون برميل يومياً في المتوسط في العام الحالي للمرة الأولى وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتجتمع منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" وبعض حلفاء المنظمة بما في ذلك روسيا في أواخر يونيو أو مطلع يوليو؛ لمناقشة سياسة الإنتاج مستقبلاً.

وقال أنطون سيليانوف؛ النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، اليوم، إن بلاده ستدرس احتمال تمديد العمل باتفاقها مع "أوبك" لخفض إنتاج النفط.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مخاوف الحرب التجارية تهبط بأسعار النفط و"برنت" تحت الـ 70
سبق

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 %، اليوم، بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن النقص النسبي للمعروض النفطي في ظل تخفيضات الإنتاج التي تطبقها "أوبك" والتوترات السياسية في الشرق الأوسط منحا بعض الدعم للأسعار.

وفي الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" لشهر، أقرب استحقاق 69.53 دولار للبرميل بانخفاض 58 سنتاً أو 0.8 % مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

وبحسب "رويترز" سجّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.46 دولار للبرميل، بانخفاض 70 سنتاً أو 1.2 % مقارنة بسعر التسوية السابقة.

وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية، فإن الطلب على النفط العالمي ما زال قوياً، ومن المرجّح أن يسجل أكثر من 100 مليون برميل يومياً في المتوسط في العام الحالي للمرة الأولى وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتجتمع منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" وبعض حلفاء المنظمة بما في ذلك روسيا في أواخر يونيو أو مطلع يوليو؛ لمناقشة سياسة الإنتاج مستقبلاً.

وقال أنطون سيليانوف؛ النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، اليوم، إن بلاده ستدرس احتمال تمديد العمل باتفاقها مع "أوبك" لخفض إنتاج النفط.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
11:33 AM

مخاوف الحرب التجارية تهبط بأسعار النفط و"برنت" تحت الـ 70

روسيا تدرس احتمال تمديد العمل بالاتفاق مع "أوبك" لخفض الإنتاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انخفضت أسعار النفط بنحو 1 %، اليوم، بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن النقص النسبي للمعروض النفطي في ظل تخفيضات الإنتاج التي تطبقها "أوبك" والتوترات السياسية في الشرق الأوسط منحا بعض الدعم للأسعار.

وفي الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" لشهر، أقرب استحقاق 69.53 دولار للبرميل بانخفاض 58 سنتاً أو 0.8 % مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

وبحسب "رويترز" سجّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.46 دولار للبرميل، بانخفاض 70 سنتاً أو 1.2 % مقارنة بسعر التسوية السابقة.

وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية، فإن الطلب على النفط العالمي ما زال قوياً، ومن المرجّح أن يسجل أكثر من 100 مليون برميل يومياً في المتوسط في العام الحالي للمرة الأولى وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتجتمع منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" وبعض حلفاء المنظمة بما في ذلك روسيا في أواخر يونيو أو مطلع يوليو؛ لمناقشة سياسة الإنتاج مستقبلاً.

وقال أنطون سيليانوف؛ النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، اليوم، إن بلاده ستدرس احتمال تمديد العمل باتفاقها مع "أوبك" لخفض إنتاج النفط.

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