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"بايدن" مستعد لمناظرة "ترامب" في حال التأكيد أنها ستكون آمنة

فريق الرئيس يبحث مغادرته للمستشفى

أعرب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الاثنين، عن استعداده للمشاركة في المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إذا قال خبراء الصحة إن ذلك سيكون آمناً.

ويدرس الفريق الطبي لـ"ترامب" ما إذا كان بإمكانه أن يغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم؛ بعد أن ثبتت في الأسبوع الماضي إصابته بمرض "كوفيد-19"، وفقاً لـ "رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" مستعد لمناظرة "ترامب" في حال التأكيد أنها ستكون آمنة
سبق

أعرب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الاثنين، عن استعداده للمشاركة في المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إذا قال خبراء الصحة إن ذلك سيكون آمناً.

ويدرس الفريق الطبي لـ"ترامب" ما إذا كان بإمكانه أن يغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم؛ بعد أن ثبتت في الأسبوع الماضي إصابته بمرض "كوفيد-19"، وفقاً لـ "رويترز".

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
08:02 PM

"بايدن" مستعد لمناظرة "ترامب" في حال التأكيد أنها ستكون آمنة

فريق الرئيس يبحث مغادرته للمستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الاثنين، عن استعداده للمشاركة في المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إذا قال خبراء الصحة إن ذلك سيكون آمناً.

ويدرس الفريق الطبي لـ"ترامب" ما إذا كان بإمكانه أن يغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم؛ بعد أن ثبتت في الأسبوع الماضي إصابته بمرض "كوفيد-19"، وفقاً لـ "رويترز".

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